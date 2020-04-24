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Vatandaşlar maske takma zorunluluğuna uyuyor

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Vatandaşlar maske takma zorunluluğuna uyuyor

Niyazi Ergülen

Dünyayı kasıp kavuran ve 200 bin kişiye yakın insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele konusunda KKTC’de bugünden itibaren sokağa çıkacak herkesin maske takma zorunluluğu uygulamaya girdi.

Ülke genelinde özellikle marketler başta olmak üzere, eczane ve diğer yerlere gitmek için sokağa çıkan vatandaşların mutlaka maske takması konusunda uyarılar yapılırken polis denetimleri de bu yönde başladı.

Bugün şehirler arası yollarda ve şehir içi ile köylerde devriye gezen polis ekiplerinin maskesiz dolaşanları uyardıkları gelen bilgiler arasında bulunurken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske takmaya özen gösterdikleri gelen bilgiler arasında.

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