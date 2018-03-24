Vatandaşlar belediyelerden memnun değil

Ülkede vatandaşların belediyelerle ilgili şikayetlerinde ciddi artış yaşandı. Ombudsman’a yapılan 68 başvurunun yüzde 28’i yerel yönetimler, yüzde 30’u ise İçişleri Bakanlığı’yla ilgili oldu

Şikayetlerle ilgili yapılan incelemede özellikle belediyelerle kaymakamlıklar arasında iletişim eksikliği ya da yetki karmaşası olduğundan birbirlerinden habersiz yer alan uygulamalarla bireylerin mağdur edildiği tespiti yapıldı.

Belediyelerden yoğun şikayet var

Ülkedeki belediyelerle ilgili şikayetlerde ciddi artış gözlemlendi. Ombudsman’a yapılan 68 başvurunun yüzde 28’i yerel yönetimler, yüzde 30’u ise İçişleri Bakanlığı’yla ilgili oldu

Ombudsman’a geçen yılın ikinci yarısında belediyelerle ilgili şikayetlerde ciddi artış gözlemlendiği bildirildi.

1 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan 26. Dönem Raporu’na göre, bakanlıklar ve yerel yönetimlere ilişkin yapılan 68 başvurunun yüzde 28’i yerel yönetimler, yüzde 30’u ise İçişleri Bakanlığı’yla ilgili.

“Özellikle belediyelerle kaymakamlıklar arasında iletişim eksikliği ya da yetki karmaşası olduğundan birbirlerinden habersiz yer alan uygulamalarla bireylerin mağdur edildiği” tespiti yapıldı.

Ombudsman Emine Dizdarlı, 1 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 tarihlerini kapsayan 26. Dönem Raporunu yayımladı.Raporda son 6 aya ilişkin başvuruların analizinin yanı sıra 2017’nin tamamında ele alınan tüm dosyalarla ilgili durum da aktarıldı.

SON 6 AYDA 20 BAŞVURUNUN SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Temmuz 2017 – Aralık 2017 tarihleri arasında 20 başvurunun soruşturması tamamlanıp, raporunun hazırlandığı kaydedildi.

Soruşturması başlatılmış ve yazışmalar sonucunda başvuru sahibi lehine kapatılan veya geri çekilen başvuru sayısının 11, dava nedeniyle bekletilen veya sonlandırılan başvuru sayısının 1, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama iletilen başvuru sayısının 4 olduğu belirtildi.

6 rapor ise Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde görüşüldü.

2017’DE SONUÇLANAN TOPLAM BAŞVURU SAYISI 37

Raporda, 2017’nin sonunda tamamlanan ve raporu yayınlanan dosya sayısın ise 37 olduğu kaydedildi.

Soruşturması başlatılmış ve yazışmalarımız neticesinde başvuru sahibi lehine düzeltilip kapatılan ve/veya geri çekilen dosya sayısının 28, dava nedeniyle bekletilen veya sonlandırılan dosya sayısının 5 ve Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama iletilen dosya sayısının 10 olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde görüşülen rapor sayısının 31 ve başvuru konusu olayın Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma nedeniyle bekletilen dosya sayının 1 olduğu kaydedildi.

2017’DE TOPLAM 127 BAŞVURU YAPILDI

Ombudsman raporuna göre, 2017’de yapılan toplam 127 başvurunun 68 tanesinin son 6 ayda yapıldığı kaydedildi.

2017’nin ikinci yarısında Yüksek Yönetim Denetçisi’ne (Ombudsman) gelen 148 kişiyle yüz yüze görüşme gerçekleşti. Bu görüşmelere ilaveten görüşmelerin 190’ı telefonla yapılırken 7 tanesi e-posta üzerinden yapıldı.

Rapora göre, Ombudsman’a 2012’de 17, 2013’te 4, 2014’te 2, 2015’te 33, 2016’da 114 başvuruda bulunuldu.

BÖLGELERE GÖRE ŞİKAYETTE LEFKOŞA İLK SIRADA

Temmuz 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında Ombudsmana randevulu 76, randevusuz 72, telefonla 190, faksla 15 ve e-mail yoluyla 7 kişinin başvuru ya da şikayet yapmak için geldiği ya da ulaştığı kaydedildi.

2017 itibarıyla başvuruların 63’ü (yüzde 49.2) Lefkoşa’da, 24’ü (yüzde 19) Girne’de, 20’si (yüzde 16)Mağusa’da, 9’u (yüzde 7) Güzelyurt’ta, 7’si (yüzde 5)İskele’de, 4’ü (yüzde 3)Lefke’de ve 1’i (yüzde 0.8)Karpaz’da yapıldı.

EN ÇOK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ŞİKAYET EDİLDİ

Temmuz 2017 ile Aralık 2017 tarihleri arasında bakanlıklar ve yerel yönetimlere ilişkin 68 başvuru yapıldı. Bu başvuruların yüzde 30’u İçişleri Bakanlığı, yüzde 28’i ise yerel yönetimlerle ilgiliydi.

Başvuruların yüzde 6’sı Başbakanlığa, yüzde 3’ü Maliye, yüzde 4’ü Bayındırlık, yüzde 4’ü Ekonomi, yüzde 4’ü Turizm, yüzde 4’ü Sağlık, yüzde 11’i Çalışma, yüzde 4’ü Milli Eğitim ve yüzde 2’si diğer kurumlara ilişkin oldu.

2017 yılı ikinci yarısında yapılan başvuruların konularına göre dağılımı şöyle oldu:

Vakıflar Örgütü, Din İşleri Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı, Çalışma Dairesi, İskan Dairesi, Nüfus Kayıt Dairesi, Muhaceret Dairesi, ÇevreKoruma Dairesi, Şehir Planlama / Planlama İnşaat Dairesi, Elektrik Kurumu, Eski Eserler Dairesi, Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği, Tapu Dairesi, Bütçe Dairesi, Merkez Bankası, Kooperatifler, kaymakamlıklar ve belediyeler.

BELEDİYELERLE İLGİLİ ŞİKAYETLERDE “CİDDİ” ARTIŞ

Rapora göre, toplam 68 başvurunun 19 tanesinin yerel yönetimle ilgili olduğu 2017’nin ikinci yarısındaki yerel yönetimlerle ilgili “şikayetlerde gözle görülen ciddi artış” belirlendi.

Belediyelerle ilgili başvuruların 2 tanesi Lefkoşa Belediyesi, 1 tanesi Mağusa Belediyesi, 5 tanesi Gönyeli Belediyesi ve 8 tanesi Girne Belediyesi hakkında. Güzelyurt Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Lapta Belediyesi ve İskele Belediyesi’yle ilgili birer başvuru var.

“BELEDİYELER VE KAYMAKAMLIKLAR ARASINDA İLETİŞİM EKSİKLİĞİ”

Başvuru konusu şikayetlerin, esas itibarıyla belediyeleri ilgilendirmekle beraber aynı başvuru içerisinde ilgili ilçelerin kaymakamlıklarının da şikayet edildiğine işaret edilen raporda, belediyeler ve kaymakamlıklar arasında iletişim eksikliği ya da yetki karmaşası olduğundan birbirlerinden habersiz yer alan uygulamalarda bireylerin mağdur edildiği kaydedildi.

İdarenin farklı muamelelerinin farklı sonuçlar meydana gelmesine ya da bireyler arasındaki uygulamalarda bir tutarsızlık meydana geldiğinin görüldüğüne işaret edilen raporda, “Yerel yönetimler, bir yönetim birimi olarak bireylerin beklentilerine ve isteklerine uygun kamusal hizmeti verememelerinden ya da halkın ihtiyaç ve isteklerine duyarlı davranmamalarından dolayı bu durumun memnuniyetsizliğe yol açtığı görülmektedir” denildi.

PERSONEL EKSİKLİĞİNE VURGU YAPILDI

Raporun sonuç bölümünde, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi’nin başlıca probleminin personel eksikliği veya personel temin etme güçlüğü olduğuna vurgu yapıldı.

Dairenin, tüm sıkıntılarına rağmen son iki buçuk yılda “en güvenilir kurumlar” arasında yer aldığına işaret edilerek, yapılan çalışmalar sonunda toplumda “Kurum Kültürü” geliştiği kaydedildi.

Raporun sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz toplumsal ve siyasal alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu değişim süreci yaşanırken bireyler yaşadıkları mağduriyetleri sorgulayarak Dairemize başvurmakta ve sorunlarına bir çare aramaktadırlar. Bu husus da dairemizin işlerini ve önemini artırmıştır. Aynı zamanda bireylerin dairemize duydukları güven de orantılı olarak artmıştır. İdareden beklentiler arttıkça iyi bir kamu yönetiminin önemi de artmaktadır. Bu bağlamda yürütsel ve yönetsel yetki kullanan organ, makam, kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerini yürürlükteki mevzuata ve Mahkeme kararlarına uygun olarak yapmaları halinde daha az hata yapacaklardır. İdarenin Ombudsman’ın tavsiye kararlarına uyması halinde işlem ve/veya eylem esnasında ortaya çıkan usulsüzlükler de asgariye inecektir ve İdarenin görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olacaktır.”