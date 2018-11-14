Vatandaşın umudu Devlet Piyangosu’nda

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım’da büyük ikramiyesini 1 milyon TL olarak belirlediği özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Düne kadar 130 bin bilet satıldı ve bu rakam yılbaşı çekilişleri haricinde rekor sayı oldu

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım’da büyük ikramiyesini 1 milyon TL olarak belirlediği özel çekiliş biletlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Binlerce insan umudunu Devlet Piyangosu’na bağladı. Kimi bütçesine göre davrandı, kimi hayallerine kavuşabilme umudu ile kesenin ağzını açtı. Piyangocular böylece, binlerce bilet sattı.

Umutlarını 25 TL’den satılan 1 milyon TL’lik ikramiyeye bağlayan vatandaşlar, 15 Kasım Devlet Piyangosu biletlerinin birçoğunu tüketti. Vatandaşın bilet çılgınlığı ise piyango bileti satıcılarına yaradı.

DÜNE KADAR 130 BİN BİLET SATILDI

HALKIN SESİ’ne konuşan KKTC Devlet Piyangoları Müdürü Biray Deliceırmak, 15 Kasım özel çekilişi için düne kadar 130 bin bilet satıldığını açıkladı.

Yılbaşı çekilişleri haricinde bu satış rakamının rekor olduğunu belirten Deliceırmak, satışların 140 bini bulabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl büyük ikramiyesi 700 bin TL olan 15 Kasım özel çekilişinde satılan Devlet Piyangosu biletinin 80 bin olduğunu hatırlatan Deliceırmak, bu yıl 15 Kasım çekilişinde neredeyse iki katı satış yapıldığını vurguladı.

Biray Deliceırmak, bölgelere göre en fazla satışın ise Lefkoşa’da olduğunu ifade etti.

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye çıkana kadar çekileceğini açıklayan Deliceırmak, Devlet Piyangosu’nun çıkma olasılığı dünyada en yüksek piyango olduğuna vurgu yaptı. Deliceırmak, halk tarafından yoğun ilgi gören büyük ikramiye için bilet satışlarının hala devam ettiğini kaydetti.

EN UFAK BİR ŞAİBEYE FIRSAT YOK

Çekilişlerin şeffaf bir şekilde ve Sayıştay denetimiyle yapıldığını dile getiren Biray Deliceırmak, en ufak bir şaibeye fırsat vermediklerini söyledi. Deliceırmak, kendisinin de Devlet Piyangoları Müdürlüğü görevine getirildikten sonra hiçbir zaman Devlet Piyangosu bileti almadığını kaydetti.

YILBAŞI İKRAMİYESİ BİR MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2018 yılbaşı ikramiyesinin bir milyon TL’nin üzerinde olacağını ve 16 Kasım Cuma günü satışa sunulacağını açıklayan Deliceırmak, yılbaşı biletlerinin de 30 TL’den satılacağını bildirdi.

Biray Deliceırmak, ülkedeki ekonomik kriz ve alım gücünün düşmesi nedeniyle Devlet Piyangosu bileti satışlarında azalma olmadığını da dile getirdi.

Ülkede 68 adet bayi olduğunu söyleyen Deliceırmak, bayilerin her biletten yüzde 8 kazandığını ifade etti.

Yeni şans oyunlarını hayata geçirmeye hazırladıklarını açıklayan Deliceırmak, kazı kazan ve tombala uygulamasını da yakın zamanda satışa sunacaklarını bildirdi.

Spor fonuna 34 milyon TL aktarıldığını söyleyen Biray Deliceırmak, 8 milyon bütçe fazlası verdiklerinin de altını çizdi.