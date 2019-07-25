Vatandaşın su faturası isyanı

Türkiye’den KKTC’ye gelen su, belediyelerin deposuna tonu 2.30 kuruşa ulaşırken, birçok belediye fahiş karla bu suyu satmaya devam ediyor. Suyun tonu bazı yerlerde 8.5 liraya kadar satılırken, vatandaşlar “Bu yapılan insafsızlıktır” diyerek tepkisini dile getiriyor

Yaz mevsiminin en sıcak dönemini geçirdiğimiz şu günlerde vatandaşların su faturaları hayli kabarmaya başladı. 200-300 TL’den 500-600 TL’ye kadar değişen fiyatlarda su faturası ödeyen vatandaşlar, ne yapacağını şaşırdı.

Türkiye’den KKTC’ye gelen su belediyelerin deposuna tonu 2.30 kuruşa ulaşırken, birçok belediye fahiş karla bu suyu satmaya devam ediyor.

Birçok bölgede cep yakan su fiyatlarında 28 belediye vatandaşlar için farklı fiyat uyguluyor.

BELEDİYELERİN SU SATIŞ FİYATLARI BİRBİRİNDEN FARKLI

Suyun en pahalı satıldığı yer Gönyeli olurken, en düşük tarife ise Akıncılar köyünde uygulanıyor. Suyun tonu bazı yerlerde 8.5 liraya kadar satılabiliyor.

Lefkoşa Belediyesi’nde su fiyatı 0 - 6 ton arası 4.90 TL, 7 - 13 ton arası 6.20 TL, 15 ton ve üzeri ise 7.00 TL satılıyor.

Gönyeli’de ise 0 - 6 ton arası 5.95 TL, 7 - 12 ton arası 7.20 TL, 13 ton ve üzeri ise 7.80 TL ödeniyor.

Mağusa’da su fiyatı 0 - 15 ton arası 4.50 TL, 16 - 30 ton arası 5.00 TL, 30 ton ve üzeri ise 5.50 TL satılıyor.

Girne’de ise 0 - 10m3 için 35 TL, 11 - 20 m3 her m3 için 5.50 TL, 21 – 35 m3 her m3 için de 6.00 TL ödeme yapılıyor.

Duruma isyan eden vatandaşlar “Bu yapılan insafsızlıktır. Göz göre göre soygundur” şeklinde tepkilerini dile getiriyor.

Vatandaşlar “Bu fiyata su mu kullanılır? Şişe sudan daha pahalı su faturası ödüyoruz. Suyun tonunu 7- 8 liraya satmak hırsızlıktır, başka bir şey değil. Suyu pahalı satıp da belediye bütçesine para mı kazandırılabilir? Üstelik de suyun buraya getirilmesine hiçbir sermaye katkıları yok" diye konuştu.

Suda taban fiyat belirlenmesi gerektiğini belirten vatandaşlar

“Bütün adada halkın alacağı su fiyatının aynı olması gerekmekteydi. Bu yüzden belediyeler bu konuda sınıfta kalmıştır” dediler.

“ALINAN SUYUN MİKTARI ARTTIKÇA FİYATI ARTMASI KABUL EDİLEMEZ”

Bu arada dünyanın hiçbir yerinde kullanılan su miktarı arttıkça fiyatın da yükselmediğini söyleyen vatandaşlarımız, ancak ülkemizde vatandaşların evlerine aldıkları suyun miktarı arttıkça suyun fiyatının arttığını ve bu nedenle suyun tasarruflu kullanıldığını vurguladılar.

Türkiye’nin Anamur ilçesinden gelen suyun döküldüğü Geçitköy barajının kapasitesinin doldukça suyun ovalara veya tarlalara boşa aktığına dikkat çeken vatandaşlarımız “Bu suyun boşa akması yerine suyun fiyatının düşürülerek insanların dilediği gibi kullanması neden sağlanmıyor?” diye sorguladılar.