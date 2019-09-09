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Var olanı korumak önemli

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Kantara’daki yangın alanında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha çok ağaç dikilmesi için kampanyalar düzenlendiğini ve bunun sevindirici olduğunu, ancak önemli olanın var olanı korumaktan geçtiğini ifade etti

Var olanı korumak önemli
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Kantara’da çıkan yangın bölgesine giderek bilgi alan Cumhurbaşkanı Akıncı, daha çok ağaç dikilmesi için kampanyalar düzenlendiğini ve bunun sevindirici olduğunu, ancak önemli olanın var olanı korumaktan geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Kantara bölgesinin Kıbrıs'ın en güzel, en güzide bölgelerinden biri olduğunu belirtti.

Akıncı, “Gözümüz gibi korumamız gereken bir güzellik” diye konuştu.

“İtfaiye, Sivil Savunma ekipleri ve bölge halkını canı gönülden kutluyorum” diye konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, Başabakan Ersin Tatar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ile bölge sorumlularının hepsinin bölgede olmasının konuya verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Akıncı, yangının kısa sürede söndürülmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı, kendisinin de yangın bölgesine giderek olayı yerinde incelemek ve duyarlılığı Cumhurbaşkanlığı seviyesinde de ifade etmek istediğini kaydetti.

Akıncı, “Çünkü ormanlık alanlarımız son dere az ve yetersiz. Yineliyorum bu yüzden var olanı korumak önemli” diye konuştu.

BAŞBAKAN TATAR DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Başbakan Ersin Tatar Kantara dağlık bölgesinde çıkan yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün açıklamasına göre Başbakan Tatar olay yerinde yaptığı açıklamada “Orman Dairesi, İtfaiye ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı çalışanları ile bölge halkının çabaları ile söndürülmüştür. İlgililere büyük bir felaketin önlenmesinde gösterdikleri yoğun uğraşları için teşekkür ederim.. hepimize geçmiş olsun" dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da Başbakan'a eşlik etti. 

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