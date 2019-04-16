Vakıfların devrinin yıldönümü kutlandı

Liderimiz Dr. Küçük’ün eşsiz mücadeleleri sonucu Vakıflar İdaresi’nin İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devredilişinin 63. yıldönümü törenlerle kutlandı

Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği mücadeleler sonucunda Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 63. yıl dönümü dün etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında, kurum çalışanlarının katılımıyla önce Vakıflar İdaresi bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, burada çalışanlara hitap etti. Vakıflar’ın önemine vurgu yapan Benter, 448 yıldır iyilik için çalıştığını anlattı.

Benter ve kurum çalışanları daha sonra Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti.

Benter, Dr. Küçük’ün kabrine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Vakıflar İdaresinin 448. kuruluş ve Kıbrıs Türk idaresine geri alınışının 63. yıldönümü çerçevesinde düzenlenen Vakıflar Haftası için de açılış töreni yapıldı.

Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilen ve 14.30’da başlayan törende konuşmalar ve sunumlar yapıldı.

Ardından Arabahmet İyilik Evi Çocuk Korosu şarkılar sundu ve sel felaketinde zarar gören evler için yardımda bulunan şirket direktörüne teşekkür plaketi takdim edildi.

Vakıflar İdaresinin Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlediği “Çocukluğuma Nasihatlarım” isimli kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin dağıtılmasının ardından, Vakıflar İdaresi ve K.T. Fotoğraf Derneği iş birliğinde düzenlenen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “İyilik” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Yarışmalara katkı koyan jüri üyeleri ve “İyilik” temalı festivale katkı koyan Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanı Abdullah Eren’e plaketlerin takdim edilmesinin ardından kokteyle geçildi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter yaptığı açılış konuşmasında, 15 Nisan 1956’da Vakıflar İdaresinin Türk idaresine geçtiğini hatırlatarak, bunun için yıllarca mücadele verildiğini, bu mücadeleyi veren Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Değerli mallarını vakfeden büyükleri saygı ve minnetle andığını belirten Benter, Kıbrıs genelinde kurulan 2 bin 200’ü aşkın vakfın iyilik yapmanın ne kadar önemsendiğini gösterdiğini ifade ederek, “Atalarımız bu mallarını vakfederken hiçbir zaman ayrım yapmamışlar ve herkese yardım için uğraşmışlardır” dedi.



BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, vakıf kültürünün Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin oluşmasında rol oynadığını, Kıbrıs’ın en eski ve en köklü varlığı olan Vakıfları korumanın bir görev ve sorumluluk olduğunu belirtti.

Başçeri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği olarak Vakıflar İdaresiyle birçok proje yürüttüklerini ve yürütmeye devam edeceklerini bildirerek, tarihi Türk okullarının, mescit, han ve müzelerin restorasyonunu üstlendiklerini, vakıf turizmi için seyahat acenteleriyle ve rehberlerle “Vakıf İçin Lefkoşa” gezisinin gerçekleştirildiğini, ilk etabı 2016 ikinci etabı 2018’de tamamlanan “Arabahmet İyilik Evi”nden 18 bini aşkın öğrencinin yararlandığını anlattı.



AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, vakfeden ve gelirini toplumuna bağışlayan insanları ayrıca Vakıfları Kıbrıs Türk toplumuna yeniden kazandıran Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarını rahmetle andığını söyledi.

Akıncı, konuşmasında vakıfların kuruşundaki çeşitliliğe bakıldığı zaman sadece Müslüman topluluğa hitap eden değil, onun dışında da insanlığa hizmet eden kuruluşlar görüldüğünü ifade ederek, bunların sağlık, temizlik, eğitim ve çevre sorunları gibi konularda Kıbrıslı Türklerin atalarının uğraşıp kafa yorduğunu kaydetti.

Öte yandan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İyilik Festivali'nin Beyarmudu ayağı önceki gün yapıldı.

Çağdaş yapısıyla 448 yıldır topluma hizmete devam eden Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Beyarmudu Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen İyilik Festivali’nde Hüsnü Şenlendirici de katılarak klarnet çaldı.

Açıklamada, çocuklara, eğlenerek iyilik yapmanın öneminin anlatıldığı İyilik Festivali’nde, Rafadan Tayfa, Studio 21 Dans Gösterisi, Akrobasi Gösterisi ve Rafadan Tayfa Dijital Oyunları oynandığı kaydedildi.

Festivale katılan çocuklara, geçen ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri’nde ilkokul öğrencilerin çizdiği ve kitap haline getirilerin “iyilik resmi kitabı” ve toprağa ekildiğinde çiçek açan “iyilik tohumları” dağıtıldı.

Vakıflar İdaresi bahçesinde tören düzenlendi

Lefkoşa AKM’de tören yapıldı