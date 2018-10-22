banner107
Cihangir, Davulcu için kazandı
Cihangir, Davulcu için kazandı
448 0
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
Ocak, Kaymaklı’ya patladı
124 0
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
Titanik’ten çıkan eşyalar satılıyor
18 0
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
43 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
624 0
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
18 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
47 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
51 0
banner82
banner147

Vakıflar’dan ihtiyaçlı öğrencilere 1 Milyon TL’lik eğitim yardımı

banner27

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, devlet okullarında okuyan, ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başından bu yana, yaklaşık 1 milyon TL değerinde çeşitli eğitim yardımında bulundu.

Vakıflar’dan ihtiyaçlı öğrencilere 1 Milyon TL’lik eğitim yardımı
banner192

 

 
Vakıflardan yapılan açıklamada, toplumda iyiliği, yardımlaşmayı ve hayırseverliği yaymayı görev bilen Vakıflar İdaresinin, ihtiyaçlı öğrencilere desteğini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da sürdürdüğü belirtildi.
Dönem başında okul idarelerinin belirlediği, ülke genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, kitap, kırtasiye malzemesi, üniforma, spor ayakkabısı ve diğer malzemelerle ilgili yaklaşık 1 milyon TL değerinde eğitim yardımı yapıldığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, toplumun geleceğini şekillendirecek, yarınlara ışık tutacak olan gençlerin daha kaliteli bir eğitim alabilmelerine olanak tanımak ve daha verimli şartlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri adına, eğitim yardımlarının devam edeceği belirtildi.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.