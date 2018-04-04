Vakıflarda ne oluyor?

Vakıflar İdaresi’nin geçmişe yönelik tüm sözleşmeleri mercek altına alındı. Yapılan araştırmalarda birçok usulsüzlükler ortaya çıkmaya başladı. Başbakan Erhürman, Vakıflar’ın sözleşmelerinde inanılmaz verilere ulaştıklarını, bunları da yakında açıklayacaklarını vurguladı

Erhürman, Vakıflar’ın çok sayıda evkaf malını kimi zaman ihaleyle, kimi zaman ihalesiz şekilde ve çoğu zaman gerçek fiyatlarının çok altında kiraya verdiğini açıkladı. “Hukuka, usule, vakfetme amaçlarına uygun olmayan çok iş var” diyen Erhürman, buna örnek olarak Lefkoşa Surlariçi’nde 18 aydır tamamlanmak üzere verilen bir vakıfta 18 aydır taş taş üstüne konmadığına işaret etti.

“Vakıflarla ilgili inanılmaz veriler var”

Başbakan Erhürman, vakıfların bütün sözleşmelerini gündeme aldıklarını ve inanılmaz verilere ulaştıklarını söyleyerek, “Hukuka, usule, vakfetme amaçlarına uygun olmayan çok iş var” dedi.



Başbakan Tufan Erhürman, Vakıflar İdaresi’nin tüm sözleşmelerini gündeme ve incelemeye aldıklarını belirtirken, inanılmaz verilere ulaştıklarını, bunları da yakın zamanda açıklayacaklarını ifade etti.

Başbakan Erhürman, “Vakıf mallarında da, hali arazilerde de iptaller gerçekleştirilecek, devletin malı birilerine tahsil edilsin de uyarsa bir gün gelir yaparlar mantığını aşmamız lazım. Devletin malı rant kapısı olarak kullanılamaz” şeklinde konuştu.

Vakıf malları dünkü Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu.

YDP Genel Başkanı Arıklı’yı yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman vakıf malları konusunda en az Arıklı kadar hassas olduğunu söyledi.

Erhürman, “Neden Vakıf Malları Dome Otel üzerinden akıllara geliyor. Biz vakıfların bütün sözleşmelerini gündeme aldık ve inanılmaz verilere ulaştık” dedi.

Kendilerinin tüm Vakıf mallarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini söyleyen Erhürman, çalışma tamamlanmadan açıklama yapmayı da doğru bulmadığını kaydetti.

“Bana göre hukuka, usule, vakfetme amaçlarına uygun olmayan çok iş var” diyen Erhürman buna örnek olarak Lefkoşa Surlariçi’nde 18 aydır tamamlanmak üzere verilen bir vakıfta, 18 aydır taş taş üstüne konmadığına işaret etti.

Vakıflar Müdürü ile Dome Hotel Müdürü’nü toplantıya çağırdığını, burada karşılıklı iddiaların ele alınacağını belirten Erhürman, bu konuda iki tarafın yürüttüğü tartışmanın durmasını rica ettiğini ve bu ricası ardından sosyal medya üzerinden süren tartışmanın bittiğini kaydetti.

Vakıf malları konusunda yaptıkları çalışmanın sonucunu Meclis’te paylaşacağını dile getiren Erhürman, hükümetin herhangi bir konuda herhangi bir kuruma baskı yapmasının söz konusu olmadığını ancak ilgili kurumun Başbakanlık’a bağlı olması nedeniyle olaya taraf olunduğunu kaydetti.

Taraf olmasının taraf tutacağı anlamına gelmediğini kaydeden Erhürman, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de Dome Hotel’in de yıpranmasını istemediğini ancak yanlış uygulamalar hakkında da gereğinin yapılacağını söyledi.

Vakıflar’ın çok sayıda evkaf malını kimi zaman ihaleyle, kimi zaman ihalesiz şekilde ve çoğu zaman gerçek fiyatlarının çok altında kiraya verdiğini dile getiren Erhürman, “sanki tüm mallar usulünce kiraya verilmiş de sadece Dome Hotel’de istisna varmış gibi bir tartışma yürütüldüğünü” belirtti.

Vakıf malları konusuyla ilgili çalışmanın sonuçlarını tüm açıklığıyla paylaşacaklarını dile getiren Erhürman, Meclis’in Vakıflar’a sahip çıkmasının önemli olduğuna katıldığını dile getirdi.



İTÜ ARAZİSİYLE İLGİLİ SÜRE AŞILDI

Erhürman, İTÜ’ye Yenierenköy’de tahsis edilen ve aralarında evkaf malı da olan araziyle ilgili sözleşmedeki sürelerin bayağı aşıldığını açıklayarak, konuyla ilgili rektörle de görüştüğünü, rektörün Türkiye’den kaynak beklendiğini söylediğini açıkladı.

Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın İTÜ’ye para aktarma gibi bir durumu olup olmayacağını soracağını, böyle bir şey olmaması halinde ise arazi tahsislerinin iptal edileceğini açıkladı.

“AKDAĞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GELEBİLİR”

Erhürman, Akdağ’ın önümüzdeki günlerde KKTC’ye gelebileceğini de söyledi.

Vakıf mallarının kiralanması konusunun kriterlere bağlanmasının önemine işaret eden Erhürman, bu konuda çalışma yapılacağını kaydetti.

İTÜ konusunda sürelere uyulmadığı zaman anlaşmanın iptal edileceğinin sözleşmede bulunduğunu ifade eden Erhürman, inşaata başlamakla ilgili sürenin dahi 12 ay aşıldığını söyledi.



“DEVLET MALLARI RANT KAPISI OLAMAZ”

İTÜ gibi bir üniversitenin orada yer almasının kendilerinin de isteği olduğunu ancak şartlara da uyulması gerektiğini belirten Erhürman, devlet mallarının bir rant kapısı olamayacağını kaydetti.