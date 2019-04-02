Vakıflar ve Kızılay’dan selzedelere yardım eli

Vakıflar İdaresi ve Kızılay çalışanları, selden evleri zarar gören vatandaşlara yardım paketi dağıttı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yoğun yağışlar sonucu oluşan selin zarar verdiği Taşkent’teki mağdur vatandaşlara yardım eli uzattı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Kızılayı ile birlikte, Taşkent’te selden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılmasına katkıda bulundu.

Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ve Kıbrıs Türk Kızılayı çalışanları, selden evleri zarar gören vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, onlara hijyen paketi, gıda paketi, battaniye ve havlu seti dağıttı.

Vakıflar İdaresi, evleri selden zarar gören vatandaşlara, ev tam iratları konusunda yardımda bulunulması için de çalışmalara başladı.