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Vakıflar Örgütü’nde yeni başkan Mustafa Gökmen

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Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu atandı yeni yönetim atandı.

Vakıflar Örgütü’nde yeni başkan Mustafa Gökmen
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Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nun yeni oluşumu 1 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de şu şekilde yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 11’inci maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Cenk Musaoğulları ile üyelik görevinden istifa eden Mehmet Hoca, Cezar Ekinci, Mahmut Kanber, Hande Kayasal Çelikden ve Yeşim Kubilay’dan boşalan başkan ve üyelerin yerine, ilgili yasanın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, aşağıdaki isimleri belirten kişilerin atanmasına:

Yücem Eröne’in ise üyelik görevine devam etmesine ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına karar verdi.

Mustafa Gökmen( Başkan)

Hakan Fellahoğlu (üye)

Atilla Mahmutoğlu (üye)

Aydın Amca (Üye)

Hüseyin Moral (Üye)

Özgül Çırakoğlu (Üye)

Yücem Erönen (Üye-devam)

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