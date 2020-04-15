banner411
banner69
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
Değirmenlik ‘Dayanışma Mutfağı’ halka umut oluyor
53 0
Özgür basın susturulamaz
Özgür basın susturulamaz
42 0
 
"Yabancı futbolcular kalabilir"
102 0
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
İlk kadın şairlerimizden Emine Hazım Remzi
83 0
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
TABİPLER BİRLİĞİ YÜZEYLERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ !
118 0
“Tarih bu ayıbı yazacak”
“Tarih bu ayıbı yazacak”
127 0
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
“Herkese eşit maaş verilmesi gibi bir durum yok”
37 0
banner440

Vakıflar'ın Kıbrıs Türk idaresine devredilişinin 64. yılı

banner27

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan 1956’da Vakıflar İdaresi’nin, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının gayretleri sonucu Türk yönetimine yeniden kazandırılması nedeniyle 15 Nisan’ın “Vakıflar Günü ve Haftası olarak” kutlanmakta

Vakıflar'ın Kıbrıs Türk idaresine devredilişinin 64. yılı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yeniden Türk idaresi'ne kazandırılmasının 64’üncü yılını kutluyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan 1956’da Vakıflar İdaresi’nin, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının gayretleri sonucu Türk yönetimine yeniden kazandırılması nedeniyle 15 Nisan’ın “Vakıflar Günü ve Haftası olarak” kutlandığı kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin iyilik misyonunu 449 yıldır sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, “Atalarımızdan bize yadigâr bu iyilik anlayışı, eşitsizliğin ve tüketim çılgınlığının en üst seviyelere ulaştığı günümüzde çok daha önemlidir. Bu anlayışla Kıbrıs Vakıflar İdaresi de, vakıf değerlerini ve geleneğini yaşatmak ve gelirlerini iyilik projelerinde değerlendirmek için yoğun çaba sarf etmektedir” denildi.

Vakıflar İdaresi’nin; din, dil veya ırk ayrımı gözetmeyen, sağlık, eğitim ve kültür sanat projelerine destek sağlayan bir kurum olduğu ifade edilen açıklamada, Vakıflar İdaresi’nin yardımlarının, okul onarımları, eğitim malzemeleri, sağlık destekleri, hasta bezleri, kitap basımı ve caz albümü çıkarılması gibi geniş bir yelpazeyi kapsadığı belirtildi.

Hem iyilik yapmak hem de iyilik yapmanın getirdiği mutluluğu gençlere tattırmak amacıyla  Evkaf İyilik Gönüllüleri projesinin de yürütüldüğü kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 2019 yılı içerisinde hayır işlerine 7.1 milyon TL harcandığı, İskele bölgesinde kolej yapımı için 8 milyon ve toplam değeri 214 bin Euro olan 5 adet ambulans alımı için kaynak ayırdığı belirtildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin COVID-19 virüs salgınından etkilenen dar gelirliler için 550 bin TL tutarında gıda ve hijyen paketi yardımı yaptığı, bu yöndeki yardımların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yüzyıllar önce iyilik için bağışlanan mallardan elde ettiği gelirlerle bugün iyilik görevini sürdürdüğü, esas amaçlarının; bağışlanan bu mallara ve gelirlerine sahip çıkmak, doğru projelerde verimli kullanmak olduğu ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.