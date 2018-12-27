Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı istifa etmeli

Vakıflar İdaresi’ne iş yapmış olan ve çok uzun süredir ödemelerini alamamış küçük müteahhitlerin ödenebilmeleri için de girişim başlattıklarını ifade eden Gürcafer, tüm yetkililerin ödemenin yapılması yönünde çaba göstermesine rağmen, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musaoğulları’nın ödeme yapmama yönünde direttiğini savundu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Vakıflar İdaresi’ne iş yapmış olan küçük müteahhitlerin uzun zamandır ödemelerini alamadığını belirterek, bu aksaklığın sorumlusunun Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musaoğulları olduğunu savundu ve istifasını istedi.

“Kamu ve kamu kurum kuruluşlarına iş yapmış olan müteahhitlerin çok uzun süredir ödeme alamadıkları ve bu nedenle firmaların bünyelerinde çalışan emekçilerin de bundan olumsuz etkilenerek geçim sıkıntısı yaşadıklarını” belirten Gürcafer, hükümetle yaptıkları görüşmelerde en azından çalışanların ödemelerinin yapılabileceği miktarı talep ettiklerini söyledi.

“Başta Sayın Başbakan olmak üzere, Sayın Maliye Bakanı ve ekibinin de göstermiş oldukları duyarlılık neticesinde, tüm sıkışıklığa rağmen borçlanmaya gidilerek yapılmış olan ödemeler büyük bir rahatlama getirmiş ve çalışanların ödenebilmesini sağlamıştır” diyen Gürcafer, sektörde çalışan emekçilerin yılbaşı arifesinde ödenebilmesi adına katkı yapan herkese teşekkür etti.

Vakıflar İdaresi’ne iş yapmış olan ve çok uzun süredir ödemelerini alamamış küçük müteahhitlerin ödenebilmeleri için de girişim başlattıklarını ifade eden Gürcafer, “Hem müteahhitlerimiz şahsen, hem de biz Birlik olarak yetkililerle görüşme yaparak yaklaşık üç milyon beş yüz bin TL olan ve birçok firmanın çalışanlarını ödeyebilmesi açısından önemli olan miktarın, hesabında bu miktardan çok daha fazlasının bulunduğunu bildiğimiz Vakıflar İdaresi tarafından firmalarımıza ödenmesini istedik” dedi.

Gürcafer, tüm yetkililerin ödemenin yapılması yönünde çaba göstermesine rağmen, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musaoğulları’nın ödeme yapmama yönünde direttiğini savunarak, eleştirdi. Gürcafer: “Bu kişinin istifa ederek müşavirliğe dönmesinin toplum yararına olacağına kanaatimiz tamdır” dedi.