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Vakıflar İdaresi'nden Kanser Hastaları'na araç bağışı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne araç hibe etti.

Vakıflar İdaresi'nden Kanser Hastaları'na araç bağışı
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Araç, hasta karyolası, oksijen tüpü, tekerlekli sandalye gibi eşyaların taşınması için kullanılacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, hibe araç için Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Fazıl Benter ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kocaismail “Kıbrıs Vakıflar İdaresi iyilik yapmayı muhtaç olanların yanında olmayı görev biliyor, kendilerini kutlar, sağlık bereketinde, çalışmalarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

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