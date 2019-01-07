Vakıflar İdaresi'nden 2018 yılında 8.282.033 TL'lik yardım

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 2018 yılında yaptığı yardımları açıkladı.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında; 5.799.176 TL Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bütçesinden, 2.482.857 TL ise TC Büyükelçiliği’nin Başbakanlık üzerinden verdiği destek olmak üzere toplam 8.282.033 TL yardım yapıldı.
Açıklamada, “Sosyal ve diğer işler yardımları 3.283.294 TL, gıda yardımları 2.217.174 TL, eğitim yardımları 2.190.798 TL ve sağlık yardımları 590.767 TL’dir” denildi.
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ’NİN 2018 YILINDA YAPTIĞI YARDIMLARDAN ÖRNEKLER
2018 YILINDA TOPLAM 8,282,033TL YARDIM YAPILMIŞTIR:
KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ’NİN BÜTÇESİNDEN: 5,799,176 TL
T.C. ELÇİLİĞİNİN BAŞBAKANLIK ÜZERİNDEN VERDİĞİ DESTEK:2,482,857 TL
- SOSYAL VE DİĞER İŞLER YARDIMLARI 3,283,294 TL
- GIDA YARDIMLARI 2,217,174 TL
- EĞİTİM YARDIMLARI 2,190,798 TL
- SAĞLIK YARDIMLARI 590,767 TL
- İHTİYAÇLI KİŞİLERE
- İHTİYAÇLI AİLELERE GIDA YARDIMI, BEYAZ EŞYA YARDIMI YAPILMIŞTIR.
- İHTİYAÇLI KİŞİLERİN EVLERİNİN BAKIM ONARIMI YAPILDI.
- İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YATAK, DOLAP, MASA, SANDALYE, KOLTUK VE EV ALETLERİ YARDIMI YAPILDI.
- İHTİYAÇLI ÇOCUKLARA KIYAFET VE OYUNCAK YARDIMI YAPILDI.
- İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ TARAFINDAN HUZUR EVLERİNDE YAŞAYAN YAŞLILARMIZI ZİYARET EDİP YARDIMLAR YAPILDI.
- LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİNİN KADIN SIĞINMA EVİNE DESTEK VERİLİYOR VE ORADAN ÇIKAN KADINLARA KALACAK YER DESTEĞİ VERİLİYOR.
- LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİNİN BANDABULİYADAKİ AŞEVİNE DESTEK VERİLİYOR.
- EĞİTİME VE OKULLARA
- TÜM DEVLET OKULLARINA ÜNİFORMA, KIRTASİYE, AYAKKABI VE KİTAP YARDIMI YAPILDI.
- İHTİYACI OLAN OKULLARA FOTOKOPİ MAKİNESİ VE YAZICI YARDIMI YAPILMIŞTIR.
- ÇEŞİTLİ SPOR TAKIMLARI OLAN İHTİYAÇLI OKULLARA FORMA AYAKKABI VE ÇORAP YARDIMI YAPILMIŞTIR.
- MÜZİK ALETİ VE SPOR EKİPMAN EKSİKLİĞİ OLAN OKULLARA YARDIM YAPILMIŞTIR.
- OKULLARINDA ETKİNLİK VE AKTİVİTE DÜZENLEMEK İSTEYEN OKULLARA YARDIM YAPILMIŞTIR.
- OTURMA BANKLARI, KIRIK MASA VE SANDALYESİ OLAN İHTİYAÇLI OKULLARA OTURMA BANKI, MASA VE SANDALYE YARDIMI YAPILMIŞTIR.
- KIRIK DUVAR, TUVALET, KAPI VE CAMLARI BULUNAN İHTİYAÇLI OKULLARA YARDIM YAPILMIŞTIR.
- EĞİTİM BAKANLIĞI İLE KOORDİNELİ OLARAK BİRÇOK İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA KARAGÖZ - HACIVAT, KIBRISLI VAKIF NENE VE İYİLİK KARŞILIKSIZ İYİLİKTİR OYUNLARI SERGİLENMİŞ VE ÇOCUKLARA İNSANLIK DEĞERLERİ ANLATILMIŞTIR.
- VAKIFLAR İDARESİ BÜNYESİNDE AÇILAN İYİLİK EVİNDE ÇOCUKLARA BİR TAKIM EĞİTİMLER VERİLMESİNİN YANISIRA YEMEK İKRAMI DA YAPILMAKTADIR.
- İLKOKULLARDA OKUYAN BAZI ÖĞRENCİLERE 23 NİSAN GÖSTERİ ELBİSELERİNE KATKI AMAÇLI YARDIM YAPILMIŞTIR.
- DERNEKLERE, ENSTİTÜLERE VE ÖZELVAKIFLARA
- SANAT VE KÜLTÜR DERNEKLERİNE YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.
- KÜLTÜR DERNEKLERİNE YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.
- ÜLKEMİZDE ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VERMEK İSTEYEN DERNEKLERE YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.
- ÜNİVERSİTELERDE DÜZENLENEN KONFERANS VE ÇALIŞTAYLARIN DÜZENLENMESİ ORGANİZASYONU İÇİN YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.
- İHTİYAÇ SAHİBİ BİRÇOK AKTİF VAKFA YARDIM YAPILMIŞTIR.
- FOLKLER DERNEKLERİNE VE BİRÇOK SANATÇIYA YARDIM YAPILMIŞTIR.
- STUDİO 21'İN SURLARİÇİ VE ADA GENELİNDE KÜLTÜR SANAT VE SPOR AKTİVİTELERİNİ SÜRDÜRMELERİ İÇİN YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.
- LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ’NİN AÇTIĞI KADIN SIĞINMA EVİ'NE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ YARDIMI YAPILMIŞTIR.
- LEFKOŞA GENÇLİK MERKEZİNE YAPTIKLARI ETKİNLİKLER İÇİN MALZEME YARDIMLARI YAPILMIŞTIR.
- KIBRIS TÜRK ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’NE BAĞLI ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA EĞİTİM GÖRDÜKLERİ BİNAYA AYLIK KİRA DESTEK YARDIMI YAPILIYOR.
- DİPKARPAZDAKİ ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM KİRASI ÖDENİYOR VE MASRAFLARI KARŞILANIYOR.
- SAĞLIK SORUNU OLANLARA
- ÜLKEMİZDE İHTİYACI OLAN SAĞLIK OCAKLARINA TIBBI MALZEME VE TIBBI ALET YARDIMLARI YAPILMIŞTIR.
- İHTİYACI OLAN KİŞİLERESAĞLIK BEZİ VE MEDİCAL MALZEME YARDIMI YAPILMIŞTIR.
- İHTİYAÇLI YAŞLILARA ÇİLTE VE İLAÇ YARDIMI YAPILMIŞTIR.
- CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA OLAN İHTİYAÇLI KİŞİLERE YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.
- DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTAHANESİ ONKOLOJİ SERVİSİNE 1 ADET İNFÜZYON POMPASI ALINMASI İÇİN YARDIM YAPILMIŞTIR.
- LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU HASTAHANESİ ’NİN MORG BÖLÜMÜNÜN TAMAMEN YENİLENMESİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ.
- KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİNE BİR ARAÇ ALIMI İÇİN DESTEK VERİLDİ.
- GIDA YARDIMINA İHTİYACI OLANLARA
- İHTİYAÇLI AİLELERE GIDA YARDIMI PAKETLERİ ULAŞTIRILIYOR.
- HER SABAH GİRNE KAPISINDA HALKA ÇORBA İKRAMI YAPILIYOR.
- LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ’NİN BANDABULYADA AÇTIĞI AŞEVİ’NE GIDA YARDIMLARI YAPILIYOR.
- İLKOKUL ORTAOKUL LİSE VE ÜNİVERSİTELERDE BELİRLENEN GÜNLERDE ÖĞRENCİLERE İKRAMLAR YAPILIYOR.
- SOSYAL RİSKLERİ ÖNLEME VAKFI VE ÇOGEM'DE İHTİYAÇLI DURUMDA OLAN KİŞİLERE HER GÜN YEMEK DAĞITIMI VE GIDA YARDIMLARI YAPILIYOR.
- İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ İLE BİRLİKTE HAYVAN BARINAKLARINA VE SOKAK HAYVANLARINA GIDA YARDIMLARI YAPILIYOR.
- İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ İLE BİRLİKTE BELİRLENEN BÖLGELERDE İHTİYAÇLI KİŞİLERE GIDA YARDIMLARI YAPILIYOR.
- “ENGELLİLERE”
- ENGELLİ AİLELERİN GIDA, GİYSİ, ALET, BEYAZ EŞYA İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR.
- KKTC ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ YARARINA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.
- KIBRIS TÜRK ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİNE FİZİK TEDAVİ İHTİYACI OLAN ENGELLİ ARKADAŞLARIN FİZİK TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANMIŞTIR.
- GELİŞİM BOZUKLUĞU OLAN İHTİYAÇLI KİŞİLERE YARDIM YAPILMIŞTIR.
- İŞİTME BOZUKLUĞU OLAN İHTİYAÇLI KİŞİLERE YARDIM YAPILMIŞTIR.
- ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUKLARA YILLIK OKUL HARCI YARDIMLARI YAPILIYOR.
- OTİZM HASTASI OLAN KİŞİLERE YARDIM YAPILMIŞTIR.
- ORTOPEDİK ENGELLİ KİŞİLERE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI YAPILDI.
- ENGELLİ KİŞİLER İÇİN RAMPA VE BAHÇE KORKULUĞU YAPTIRILMIŞTIR.
- KKTC ENGELLİLER DERNEĞİ ARACILIĞIYLA TESPİT EDİLEN ENGELLİ AİLELER İÇİN YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.
- ENGELLİ ANNELERE YARDIMLAR YAPILMIŞTIR.