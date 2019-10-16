banner255
banner69
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
17 0
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
19 0
 
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
133 0
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
18 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
47 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
25 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
156 0
banner82

Vakıflar'dan Kapalı Maraş kararına destek

banner27

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kapalı Maraş kararını desteklediklerini belirtti

Vakıflar'dan Kapalı Maraş kararına destek
banner267

 

 

Benter, Güvenlik Konseyi’nin Kapalı Maraş’taki arazilerin yasal sahiplerine verilmesini destekleyen kararı üzerine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

 “Vakıflar, Kıbrıs’ta takriben 500 yıllık bir kurumdur. Kapalı Maraş diye isimlendirilen bölge de 500 yıldır vakıflara aittir. İngilizler adaya gelmeden çok önce de, Birleşmiş Milletler kurulmadan çok önce de ve Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan çok önce de vakıflar vardı. Bu araziler vakıflara aittir. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Maraş yasal sahiplerine geri verilmelidir, dediğinde biz bunu kabul ediyoruz. Bu arazilerin vakıflara verilmesi, vakıfların kontrolünde açılması ve topluma hizmet eder hale getirilmesi bizim için çok güzel bir karardır”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.