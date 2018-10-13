Vakıflar Bankası’ndan pembe farkındalık

Kıbrıs Vakıflar Bankası, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenledi

Kıbrıs Vakıflar Bankası, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenledi.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Merkez Şubesi önünde yer alan etkinlikte konuşmalar yapıldı, balonlar uçuruldu.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürü Cengiz Erçağ, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal sorumluluk kapsamında toplumsal bilincin oluşumuna katkı koymak ve kanserle mücadele edenlere destek belirtmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Herkesin farklı şekillerde de olsa hayatına dahil olan, çağın vebası olarak nitelenen kanser hastalığının büyük mücadeleler ve maliyet getirdiğine dikkat çeken Erçağ, erken tanı ve teşhisin önemine işaret etti.

Erçağ, banka olarak farkındalık yaratmak için bu olayı geleneksel hale getirdiklerini belirterek, “Umut ederiz bu mücadeleyi insanoğlu kazanacaktır” dedi.