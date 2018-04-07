Vakıf malına gece kulübü

Vakıfların kiraladığı arazilerden bazılarının gece kulübü bazılarının da casino olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Başbakan Erhürman, kiralamalardan bazılarının ihalesiz olduğunu açıkladı

Evkaf’ın kiralama kriterlerini belirleyeceklerini ve tüzüğün kiralamaları da içerecek şekilde değiştirileceğini açıkladı ve Sayıştay’dan uzun süredir denetim yapılmadığını gördükleri Evkaf’ta bir an önce denetim başlatmasını isteyeceğini vurguladı.

Vakıf malı üzerinde gece kulübü ve casino

Vakıfların kiraladığı arazilerden bazılarının gece kulübü bazılarının da casino olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Başbakan Erhürman, kiralamalardan bazılarının ihalesiz olduğunu açıkladı

Başbakan Tufan Erhürman, Evkaf’ın yaptığı 10 yıl ve daha uzun kira sözleşmeleriyle ilgili çalışma yaptıklarını ve şu anda 81 sözleşme bulunduğunu belirterek, kiralanan arazilerden ikisinin gece kulübü olarak kullanıldığını, casino ve otel yapılan araziler de bulunduğunu açıkladı.

Bu durumun “Vakıf malları vakfedenlerin amacına uygun biçimde kullanılıyor mu?” sorusunu gündeme getirdiğine işaret eden Erhürman, kiralamalardan bazılarının ihalesiz olduğunu, bir an önce Evkaf’ın kiralama kriterlerini belirleyeceklerini ve tüzüğün kiralamaları da içerecek şekilde değiştirileceğini açıkladı.

Başbakan Erhürman, ayrıca Sayıştay’dan uzun süredir denetim yapılmadığını gördükleri Evkaf’ta bir an önce denetim başlatmasını isteyeceğini de ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman, dünkü haftalık basın toplantısında hükümetin son günlerdeki çalışmalarını anlattı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“10 YIL VE DAHA UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMELER İNCELENDİ”

Vakıflar İdaresi’nin yaptığı sözleşmelerle ilgili Başbakanlık’ta çalışma başlattıklarını anlatan Erhürman, bu hafta 10 yıl ve daha uzun süreli sözleşmeleri incelediklerini söyledi; çalışma sonuçlarını paylaştı.

Hala yürürlükte bulunan 10 yıl ve daha uzun süreli olan kiralama sözleşmelerin sayısının 81 olduğunu aktaran Erhürman, bu sözleşmelerin yüzde 83’ünün gerçek kişilerle veya özel şirketlerle, yüzde 8’inin belediyelerle, yüzde 6’sının dernek ve vakıflarla, yüzde 3’ünün merkezi idareyle yapıldığını dile getirdi.

Konularına bakıldığında sözleşmelerin 14’ünün konut yapımı ya da kiralaması, 6’sının öğrenci yurdu, 6’sının turistik tesis, 6’sının eğitsel kültürel ve sportif amaçlı bina, 6’sının çeşitli binalar, 4’ünün üniversite, 4’ünün okul, 4’ünün 5 yıldızlı ve/veya casinolu oteller hakkında olduğunu belirtti.

Bu bağlamda kamu yararı açısından, ülkenin nerelerde daha fazla öğrenci yurduna ihtiyaç duyup duymadığına ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığı; ülkede hala üniversite inşasına ihtiyaç olup olmadığının araştırılıp araştırılmadığı; vakıf mallarının vakfedilenlerin dini inançlarına uygun olarak vakfettikleri malların örneğin 5 yıldızlı ve casinolu otellere kiralanması uygun mu tartışmalarının gündeme geldiğini hatırlattı.

“ARAZİLERDEN İKİSİNDE GECE KULÜBÜ…”

Öte yandan 2 tane de gece kulübü olarak kullanılan arazinin Vakıflar tarafından kiraya verildiğini anlatan Erhürman, bu konuda açılan davayı Evkaf kazandığı halde istinaf süreci yaşandığını, kiracıların “Biz yıllardır bu işi burada yapıyorduk, siz de bizden kira alıyordunuz, bugün itibariyle bunu yeni fark etmiş gibi dava açmanız kabul edilebilir değil” diyerek çıkmayı reddettiğini dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman, bütün bu örneklerin vakıf mallarının amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı açısından önemli olduğunu belirtti.

“MEVCUT KİRALAMA TÜZÜĞÜNDE İHALELERLE İLGİLİ KURAL YOK”

Kiralanan araziler arasında, oto galeri, makinist garajı, daire ve dükkan, oto yedek parça satış ofisi, showroom, personel lojmanı gibi amaçlarla kullanılanlar olduğuna işaret eden Erhürman, eğer bu kiralamalar Vakıflara gelir getirmek için yapıldıysa, bu amaçla ihaleye çıkıldı da en fazla parayı verene mi verildi sorusunun gündeme geldiğini ancak şu anki kiralama tüzüğünde ihalelerle ilgili kural bulunmadığını dile getirdi. Erhürman bazen ihalesiz bazen ihaleli kiralamalar yapıldığını, öte yandan ihalelerin neye göre yapılacağına dair düzenleme de bulunmadığını anlattı.

Ortada ciddi bir keşmekeş bulunduğunu dile getiren Erhürman, sözleşmelerle ilgili kriterler yanında, imzalanan sözleşmelerin takibinin de önemli olduğunu dile getirdi.

“SÖZLEŞME SÜRESİNİN AŞILMASI HALİNDE TEMİNAT, VAKIFLARA GELİR KAYDEDİLMELİ… BAZI DURUMLARDA BU UYGULANMAMIŞ”

Erhürman, bu kiralamalar neticesinde yatırımların sadece yüzde 52’sinin tamamlanmış olduğunu; yüzde 27’sinin henüz tamamlanmadığını ancak sözleşmede belirtilen sürenin aşılmadığını; yüzde 20’sinde ise yatırımların tamamlanmadığını ve sözleşmelerde belirtilen sürelerin de aşıldığını dile getirdi.

Sözleşmelere göre sürelerin aşılması durumunda Evkaf’ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi ve diğer tarafın teminatını Vakıflara gelir olarak kaydetmesi gerektiğini anlatan Erhürman, yatırımlarını tamamlamayan ve süreyi aşan yüzde 20’lik sözleşmenin sadece yüzde ikisinde sözleşmelerin feshedildiğini anlattı.

Bu sözleşmelerin feshedilmeyerek teminatın gelir olarak kaydedilmemesinin Evkaf açısından ciddi bir gelir kaybı anlamına geldiğini dile getiren Erhürman, bu sözleşmelerden birinde başkasına devir için talepte bulunulduğunu, bunun “hava parası” yani evkaf malı üzerinden rant elde etme durumunu akla getirdiğini kaydetti.

Sözleşme feshi ardından bazı durumlarda teminatın iade edilmediğini de kaydeden Erhürman, tüm bunların Evkafın gelirleri açısından önemli konular olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde 10 yıldan daha az vadeli sözleşmelerin de inceleneceğini dile getiren Başbakan Erhürman, bunların sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

“KRİTERLER BELİRLENECEK, TÜZÜĞE İHALE KONUSU DA EKLENECEK”

Erhürman bir an önce Evkafın kiralama kriterlerinin belirleneceğini, kamu yararı kriterinin tanımlanacağını, kiralama tüzüğünün ihaleleri de içerecek şekilde değiştirileceğini belirterek, vakfedenlerin amaçlarına ters düşen, gece kulübü, casinolu oteller gibi yatırımlar için kiralama yapılamayacağının tüzüğe eklenmesi ve Evkaf’ın gelirlerinin doğru bir şekilde sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Erhürman, Sayıştay Başkanıyla görüşerek Sayıştay’ın Evkaf’ta bir an önce denetim yapması için talimat vereceğini dile getirdi.

“VAKIFLARIN YÖNETİM KURULU YAPISININ DEĞİŞMESİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR...ÖNCELİKLE KRİTERLER KONULMALI”

Bir gazetecinin “Vakıflar’ın yönetim kurulu yapısı da tartışmaya açılmalı mıdır” sorusuna cevaben ise Erhürman, Vakıfların yönetsel yapısı ile ilgili meselenin sadece siyasetin meselesi olmadığını, bu konunun değerlendirilebileceğini, buna kapalı olmadığını kaydetti.

Vakıflarda yönetimde kim olursa olsun, belli kriterler çerçevesinde iş yapmak zorunda olduğunun bilinmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Tufan Erhürman, eğer kriter yoksa, yönetime hangi yöntemle getirilirse getirilsin, vakıfların hukuka, kamu yararına ve vakıfların yararına aykırı işlem yapmasının önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Erhürman, öncelikle kriterlerin konulması, ihale tüzüğünün belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, yönetimin hangi yöntemle belirlenirse belirlensin takdir yetkisinin bu kadar geniş olmaması gerektiğini vurguladı.