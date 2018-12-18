banner237
Emirname için uzlaşı
Emirname için uzlaşı
13 0
"Kitap Olmadan Asla!"
17 0
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
14 0
Kuşlara yazık oluyor
Kuşlara yazık oluyor
92 0
GG hayata bağlandı
GG hayata bağlandı
72 0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
73 0
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
51 0
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
79 0
banner82

Vadili yasa boğuldu

banner27

Vadili’nin sevilen insanlarından Durdu Özer vefat etti

banner210
Vadili yasa boğuldu
banner215

Vadili sakini, bölgenin saygın insanlarından Durdu Özer, dün sabah yaşamını yitirdi.

UBP camiasının da önemli bir neferi olan Özer, dün öğle namazının ardından Vadili'de toprağa verildi.

Bölgede sosyal yaşamına verdiği unutulmaz hizmetleri bulunan Durdu Özer, bir süredir tedavi görmekteydi.

Yerel Yönetimler eski Müdürü Türel Öksüzoğlu'nun babası olan Durdu Özer'in oğlu Kürşat Özer de, Vadili'de kısa süre önce belediye başkan adayı olarak seçime katılmıştı.

Durdu Özer'in ölümü, bölgede ve ailesi içerisinde büyük bir üzüntüye neden oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.