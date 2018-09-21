Üzüm ve pul biberde limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden 39’unun temiz, 3 numunede ilaç kalıntısına rastlandığını, yerli ürünlerden ise 28 numuneden sadece 1’inde ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı.
Tarım Dairesi, 14-20 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıdaların denetim sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Beyaz Üzüm, Yeşil Lolorosso, Buğday, Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Tatlı Pul Biber, İsot Biber, Çilek ve Marul olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup sadece 3 numunede ilaç kalıntısına rastlandı.
Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Yeşil Lolorosso ve Erol Şah'a ait Tatlı Kırmızı Pul Biberde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi. Svs Tic. Ltd’e ait Beyaz Üzüm ise firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek.
Yerli ürünlerden Maydanoz, Salatalık, Domates ,Biber Çeşitleri, Böğrülce, Nane, Patlıcan, Mısır, Bamya, Marul ve Verigo Üzüm olmak üzere 28 numuneden 27'si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Akçay’da Cahit Öztunar'a ait Verigo Üzümün alınan numunede tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imhasına karar verildi.
ANALİZ SONUÇLARI
|
|
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
|
1
|
Erol Şah
|
İthal
|
Tatlı Pul Biber
|
Limit Üstü
|
|
2
|
Erol Şah
|
İthal
|
İsot Biber
|
Temiz
|
|
3
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
4
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
5
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
6
|
Rahmi Sarı
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
7
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
8
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
9
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
10
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
12
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
|
13
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
|
14
|
Orc Foods
|
İthal
|
Armut(S.M)
|
Temiz
|
|
15
|
Orc Foods
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
16
|
Orc Foods
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
17
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
18
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
|
19
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
|
20
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Arapkızı
|
Temiz
|
|
21
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
|
22
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
23
|
Arif Uzunkaya
|
İthal
|
Domates
|
Temiz
|
|
24
|
Çınar Ltd.
|
İthal
|
Buğday
|
Temiz
|
|
25
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
|
26
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
|
27
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolorosso
|
Limit Üstü
|
|
28
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
|
29
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
|
30
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
|
31
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
|
32
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
|
33
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
|
34
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
|
35
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Beyaz Üzüm
|
Limit Üstü
|
|
36
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
|
37
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
|
38
|
M.Hacı Ali
|
İthal
|
Mısır
|
Temiz
|
|
39
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
|
40
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut
|
Temiz
|
|
41
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
|
42
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Yeşil Lolloroso
|
Temiz
|
|
43
|
Osman Asenay
|
Yıldırım
|
Böğrülce
|
Temiz
|
|
44
|
Sinem Kardana
|
Karşıyaka
|
Nane
|
Temiz
|
|
45
|
Sinem Kardana
|
Karşıyaka
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
46
|
Nurettin Bayın
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
47
|
Hamiyet Doğan
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
48
|
Mehmet Uzunkaya
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
49
|
Halil Bayraktar
|
Bafra
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
50
|
Halil Bayraktar
|
Bafra
|
Domates
|
Temiz
|
|
51
|
Halil Bayraktar
|
Bafra
|
Maydanoz
|
Temiz
|
|
52
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Maydanoz
|
Temiz
|
|
53
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
|
54
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Nane
|
Temiz
|
|
55
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
|
56
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
57
|
Hasan Sevindik
|
Yedikonuk
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
58
|
Hasan Sevindik
|
Yedikonuk
|
Böğrülce
|
Temiz
|
|
59
|
Hasan Sevindik
|
Yedikonuk
|
Mısır
|
Temiz
|
|
60
|
Hasan Sevindik
|
Yedikonuk
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
|
61
|
Hasan Sevindik
|
Yedikonuk
|
Bamya
|
Temiz
|
|
62
|
Nursel Ekici
|
Yeşilırmak
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
63
|
Nursel Ekici
|
Yeşilırmak
|
Salatalık
|
Temiz
|
|
64
|
Nursel Ekici
|
Yeşilırmak
|
Böğrülce
|
Temiz
|
|
65
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Patlıcan
|
Temiz
|
|
66
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Nane
|
Temiz
|
|
67
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
|
68
|
Yavuz Çoşkun
|
Bafra
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
|
69
|
Cahit Öztunar
|
Akçay
|
Verigo Üzüm
|
Limit Üstü
|
|
70
|
Mustafa Altıntaş
|
Güzelyurt
|
Marul
|
Temiz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|