Üzüm ve pul biberde limit üstü kalıntı

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 1 Erol Şah İthal Tatlı Pul Biber Limit Üstü 2 Erol Şah İthal İsot Biber Temiz 3 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz 4 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 5 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz 6 Rahmi Sarı İthal Domates Temiz 7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz 9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz 10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz 11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz 12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz 13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 14 Orc Foods İthal Armut(S.M) Temiz 15 Orc Foods İthal Elma(Golden) Temiz 16 Orc Foods İthal Elma(Stk) Temiz 17 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 18 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 19 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 20 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz 21 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 22 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 23 Arif Uzunkaya İthal Domates Temiz 24 Çınar Ltd. İthal Buğday Temiz 25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz 27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Limit Üstü 28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz 29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz 30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz 31 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz 32 Halil Kasap Paz. İthal Taze Fasulye Temiz 33 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz 34 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 35 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Limit Üstü 36 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz 37 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 38 M.Hacı Ali İthal Mısır Temiz 39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz 40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Temiz 41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 42 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolloroso Temiz 43 Osman Asenay Yıldırım Böğrülce Temiz 44 Sinem Kardana Karşıyaka Nane Temiz 45 Sinem Kardana Karşıyaka Patlıcan Temiz 46 Nurettin Bayın Mağusa Salatalık Temiz 47 Hamiyet Doğan Mağusa Patlıcan Temiz 48 Mehmet Uzunkaya Mağusa Patlıcan Temiz 49 Halil Bayraktar Bafra Salatalık Temiz 50 Halil Bayraktar Bafra Domates Temiz 51 Halil Bayraktar Bafra Maydanoz Temiz 52 Yavuz Çoşkun Bafra Maydanoz Temiz 53 Yavuz Çoşkun Bafra Çarli Biber Temiz 54 Yavuz Çoşkun Bafra Nane Temiz 55 Yavuz Çoşkun Bafra Kapya Biber Temiz 56 Yavuz Çoşkun Bafra Patlıcan Temiz 57 Hasan Sevindik Yedikonuk Patlıcan Temiz 58 Hasan Sevindik Yedikonuk Böğrülce Temiz 59 Hasan Sevindik Yedikonuk Mısır Temiz 60 Hasan Sevindik Yedikonuk Dolmalık Biber Temiz 61 Hasan Sevindik Yedikonuk Bamya Temiz 62 Nursel Ekici Yeşilırmak Patlıcan Temiz 63 Nursel Ekici Yeşilırmak Salatalık Temiz 64 Nursel Ekici Yeşilırmak Böğrülce Temiz 65 Yavuz Çoşkun Bafra Patlıcan Temiz 66 Yavuz Çoşkun Bafra Nane Temiz 67 Yavuz Çoşkun Bafra Çarli Biber Temiz 68 Yavuz Çoşkun Bafra Kapya Biber Temiz 69 Cahit Öztunar Akçay Verigo Üzüm Limit Üstü 70 Mustafa Altıntaş Güzelyurt Marul Temiz