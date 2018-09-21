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Üzüm ve pul biberde limit üstü kalıntı

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Üzüm ve pul biberde limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi, ithal ürünlerden alınan 42 numuneden 39’unun temiz, 3 numunede  ilaç kalıntısına rastlandığını, yerli ürünlerden ise 28 numuneden sadece 1’inde ilaç kalıntısına rastlandığını açıkladı. 
Tarım Dairesi, 14-20 Eylül tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıdaların denetim sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Beyaz Üzüm, Yeşil Lolorosso, Buğday, Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Tatlı Pul Biber, İsot Biber, Çilek ve Marul olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup sadece 3 numunede  ilaç kalıntısına rastlandı. 
Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Yeşil Lolorosso ve Erol Şah'a ait Tatlı Kırmızı Pul Biberde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.  Svs Tic. Ltd’e ait Beyaz Üzüm ise firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecek. 
Yerli ürünlerden  Maydanoz, Salatalık, Domates ,Biber Çeşitleri, Böğrülce, Nane, Patlıcan, Mısır, Bamya, Marul ve Verigo Üzüm olmak üzere 28 numuneden 27'si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. 
Akçay’da Cahit Öztunar'a ait Verigo Üzümün alınan numunede tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imhasına karar verildi. 

ANALİZ SONUÇLARI

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Erol Şah

İthal

Tatlı Pul Biber

Limit Üstü

2

Erol Şah

İthal

İsot Biber

Temiz

3

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Domates

Temiz

4

Halil Kasap Paz.

İthal

Domates

Temiz

5

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Domates

Temiz

6

Rahmi Sarı

İthal

Domates

Temiz

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

8

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

9

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

10

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Domates

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

14

Orc Foods

İthal

Armut(S.M)

Temiz

15

Orc Foods

İthal

Elma(Golden)

Temiz

16

Orc Foods

İthal

Elma(Stk)

Temiz

17

Svs Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

18

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

19

Svs Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

20

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Arapkızı

Temiz

21

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

22

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

23

Arif Uzunkaya

İthal

Domates

Temiz

24

Çınar Ltd.

İthal

Buğday

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Limit Üstü

28

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

30

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

31

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

32

Halil Kasap Paz.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

33

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

34

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

35

Svs Tic. Ltd.

İthal

Beyaz Üzüm

Limit Üstü

36

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

37

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

38

M.Hacı Ali

İthal

Mısır

Temiz

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

40

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut

Temiz

41

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

42

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolloroso

Temiz

43

Osman Asenay

Yıldırım

Böğrülce

Temiz

44

Sinem Kardana

Karşıyaka

Nane

Temiz

45

Sinem Kardana

Karşıyaka

Patlıcan

Temiz

46

Nurettin Bayın

Mağusa

Salatalık

Temiz

47

Hamiyet Doğan

Mağusa

Patlıcan

Temiz

48

Mehmet Uzunkaya

Mağusa

Patlıcan

Temiz

49

Halil Bayraktar

Bafra

Salatalık

Temiz

50

Halil Bayraktar

Bafra

Domates

Temiz

51

Halil Bayraktar

Bafra

Maydanoz

Temiz

52

Yavuz Çoşkun

Bafra

Maydanoz

Temiz

53

Yavuz Çoşkun

Bafra

Çarli Biber

Temiz

54

Yavuz Çoşkun

Bafra

Nane

Temiz

55

Yavuz Çoşkun

Bafra

Kapya Biber

Temiz

56

Yavuz Çoşkun

Bafra

Patlıcan

Temiz

57

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Patlıcan

Temiz

58

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Böğrülce

Temiz

59

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Mısır

Temiz

60

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Dolmalık  Biber

Temiz

61

Hasan Sevindik

Yedikonuk

Bamya

Temiz

62

Nursel Ekici

Yeşilırmak

Patlıcan

Temiz

63

Nursel Ekici

Yeşilırmak

Salatalık

Temiz

64

Nursel Ekici

Yeşilırmak

Böğrülce

Temiz

65

Yavuz Çoşkun

Bafra

Patlıcan

Temiz

66

Yavuz Çoşkun

Bafra

Nane

Temiz

67

Yavuz Çoşkun

Bafra

Çarli Biber

Temiz

68

Yavuz Çoşkun

Bafra

Kapya Biber

Temiz

69

Cahit Öztunar

Akçay

Verigo Üzüm

Limit Üstü

70

Mustafa Altıntaş

Güzelyurt

Marul

Temiz

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