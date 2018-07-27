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Üzüm ve kayısılarda limit üstü kalıntı

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Üzüm ve kayısılarda limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nin Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiği haftalık gıda analiz sonuçlarında ithal ve yerli ürünlerde 5 limit üstü kalıntı tespit edildi.
45 ithal ürün numunesinin 42’si temiz çıkarken, Bekir Cura'ya ait kayısı, Nuri Ersoy'a ait kırmızı üzüm ve Deftera Ltd.’e ait siyah üzüm limit üstü ilaç kalıntısı içerdiği için imha edildi.
Yerli ürünlerde ise 15 numune içerisinde Beyarmudu’nda sultani üzüm üretimi yapan Cemal Kozansoy ve Yeşilyurt’da yine sultani üzüm üretimi yapan Remzi Poyraz’ın (ikinci alım) ürünleri limit üstü çıktığı için hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
Serdarlı’da molehiya üretimi yapan Şeref Çoban'a ait numune, ikinci alımda temiz çıktığı için ürünün hasadına izin verildi.

                                                                 

İsim                               Yerli/ithal            Ürün                    Analiz Sonucu    

Engin Hürsen Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Bekir Cura

İthal

Çeri Domates

Temiz

Bekir Cura

İthal

Elma granny

Temiz

Bekir Cura

İthal

Kayısı

Limit Üstü

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Şeftali

Temiz

Özçağ Free Port

İthal

Mısır

Temiz

ORC Foods

İthal

Havuç

Temiz

ORC Foods

İthal

Kırmızı Üzüm

Temiz

ORC Foods

İthal

Şeftali

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Havuç

Temiz

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Siyah Üzüm

Limit Üstü

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kırmızı Şili Biber

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

ORC Foods

İthal

Kayısı

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Erik

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Svs Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Selgün Ticaret

İthal

Kiraz

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma (Golden)

Limit Üstü

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

ORC Foods

İthal

Nektarin

Temiz

ORC Foods

İthal

Şeftali

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

Nuri Ersoy Ltd

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

Aytaç özcezarlı

İncirli

Gollandro

Temiz

Mehmet Şahin

Beyarmudu

Gollandro

Temiz

Cemal Kozansoy

Beyarmudu

Sultani Üzüm

Limit Üstü

Şeref Çoban

Serdarlı

Molehiya

Temiz

Remzi Poyraz

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Limit Üstü

Suzan Doğmaz

Bostancı

Verigo Üzüm

Temiz

Ayşe Yılmaz

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

Adem Çiftçi

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

Nazan Özcan

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

Akdeniz Gıda Tarım

Tepebaşı

Karpuz

Temiz

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Domates

Temiz

Vakkas Tören

Akdeniz

Domates

Temiz

Vedat Çakır

Tepebaşı

Domates

Temiz

Rıfat Güleç

Tepebaşı

Domates

Temiz

Mustafa Tan

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

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