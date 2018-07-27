Üzüm ve kayısılarda limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi’nin Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiği haftalık gıda analiz sonuçlarında ithal ve yerli ürünlerde 5 limit üstü kalıntı tespit edildi.
45 ithal ürün numunesinin 42’si temiz çıkarken, Bekir Cura'ya ait kayısı, Nuri Ersoy'a ait kırmızı üzüm ve Deftera Ltd.’e ait siyah üzüm limit üstü ilaç kalıntısı içerdiği için imha edildi.
Yerli ürünlerde ise 15 numune içerisinde Beyarmudu’nda sultani üzüm üretimi yapan Cemal Kozansoy ve Yeşilyurt’da yine sultani üzüm üretimi yapan Remzi Poyraz’ın (ikinci alım) ürünleri limit üstü çıktığı için hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
Serdarlı’da molehiya üretimi yapan Şeref Çoban'a ait numune, ikinci alımda temiz çıktığı için ürünün hasadına izin verildi.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
|
Engin Hürsen Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Elma granny
|
Temiz
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Kayısı
|
Limit Üstü
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Özçağ Free Port
|
İthal
|
Mısır
|
Temiz
|
ORC Foods
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
ORC Foods
|
İthal
|
Kırmızı Üzüm
|
Temiz
|
ORC Foods
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Limit Üstü
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Şili Biber
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
ORC Foods
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
Svs Tic. Ltd.
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Selgün Ticaret
|
İthal
|
Kiraz
|
Temiz
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma (Golden)
|
Limit Üstü
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
ORC Foods
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
ORC Foods
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
Nuri Ersoy Ltd
|
İthal
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
Aytaç özcezarlı
|
İncirli
|
Gollandro
|
Temiz
|
Mehmet Şahin
|
Beyarmudu
|
Gollandro
|
Temiz
|
Cemal Kozansoy
|
Beyarmudu
|
Sultani Üzüm
|
Limit Üstü
|
Şeref Çoban
|
Serdarlı
|
Molehiya
|
Temiz
|
Remzi Poyraz
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Limit Üstü
|
Suzan Doğmaz
|
Bostancı
|
Verigo Üzüm
|
Temiz
|
Ayşe Yılmaz
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Adem Çiftçi
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Nazan Özcan
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
Akdeniz Gıda Tarım
|
Tepebaşı
|
Karpuz
|
Temiz
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Domates
|
Temiz
|
Vakkas Tören
|
Akdeniz
|
Domates
|
Temiz
|
Vedat Çakır
|
Tepebaşı
|
Domates
|
Temiz
|
Rıfat Güleç
|
Tepebaşı
|
Domates
|
Temiz
|
Mustafa Tan
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz