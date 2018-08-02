Uzmanlar uyarıyor "50 dereceyi görebiliriz"

İsveç Meteoroloji yetkilisi Bajic "Kentsel sıcaklıklar 45 derece civarında olmasına rağmen 50 dereceye kadar sıcaklık artabilir" dedi

İsveç Meteoroloji yetkilisi meteorolog Deane Bajic " Batı Avrurpa ve Güney Avrupa'da önümüzdeki haftadan itibaren İsveçli yaşlı ve hasta turistlerin İspanya ve Portekiz'e gitmemelerini tavsiye ediyorum.Kentsel sıcaklıklar 45 derece civarında olmasına rağmen 50 dereceye kadar ulaşabilir. Batı Avrupa^nın büyük şehirleri daha sıcak olacak..Çoğu zaman asfalt sıcaklığı sıcak havanın yükselmesine yardımcı oluyor. Atina 48 dereceyi bulacak Cuma gününden itibaren Yunanistan'nın başkenti Atina 'da hava sıcaklığı 48 derece olacağı yetkililer tarafından açıklandı. bu rekor sıcaklık 1997 yılında olmuştu." diyor. İskandinav ülkelerin vatandaşları Güney ve Batı Akdeniz ülkelerine gitmektense kendi ülkerinde tatillerini geçirmeyi tercih ediyorlar Yetkililer hava sıcaklığının İskandinav ülkerinde hava sıcaklığı'nın 30 derece civarında devam edeceği belirtildi.