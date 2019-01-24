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Uyuşturucuyla mücadeleye web dizisi desteği

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Uyuşturucuyla mücadeleye farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen web dizisi Sis’in çekimlerine, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) iş birliğiyle başlandı.

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Senaryo danışmanlığını UMK Başkanı Hasan Karaokçu’nun yaptığı Sis, 35-40 dakikalık bölümler halinde yayınlanacak.

Dizinin senarist ve yönetmeni Mustafa Kemal Çelik’in yaptığı açıklamaya göre dizi uyuşturucu ile mücadeleye farklı bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ilk web dizisi olduğu belirtilen aksiyon, dram, suç ve gizem türlerini içeren dizinin ilk bölüm çekimleri Gazimağusa’da devam ediyor.

Açıklamaya göre ekip şu kişilerden oluşuyor:

“Yazan/Yöneten: Mustafa Kemal Çelik, Yapımcı: Niyazi Çağansoy, Görüntü Yönetmeni: Arınç Arısoy, Uygulayıcı Yapımcı: Elif Ünver, Senaryo Danışmanı: Hasan Karaokçu, Ses: Fırat Gürakansel, Renk Düzenleme: Levent Öztürk, Grafik/Tasarım: Cem Kıraç, Müzik/Mix/Mastering: Haşim Berk Acerçelik, Dizi Müziği: Can Kat - Çek Git, Oyuncular: Zeynep Balcıoğlu / Belgin Ecelier / Kasım Köse / Raygan Kansoy / Mehmet Sambar / Ercan Saymen / Erdem Çökmez / Resul Buğra Polat / İrfan Tatlıcı / Ebru İlkhan / Kader Özbayrak / Kamer Özbayrak / Duygu Kılınç / Habibe Dikmen / Fatma Pars / Gülcan Yazıcı / Sony Ogu”

Dizinin sosyal medya hesapları şöyle:

“https://www.youtube.com/sisdizi/, www.instagram.com/sisdizi/, www.facebook.com/sisdizi/ , www.twitter.com/sisdizi/”   

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