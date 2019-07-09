Uyuşturucu testi niye engelleniyor?

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, sürücülerde uyuşturucu testi yapılabilmesi için gerekli cihazın 2013’te Devlet Kimya Laboratuvarı’na alındığını ancak bu konuda bir ilerleme yapılmadığını vurguladı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun “uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti konusunda yasal düzenleme” yapılmasını karara bağladığına işaret ederek, bu uygulamanın gecikmeden başlatılmasını istedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı yazılı açıklamasında, sürücülerde uyuşturucu testi yapılabilmesi için gerekli cihazın 2013’te Devlet Kimya Laboratuvarı’na alındığını ancak bu konuda bir ilerleme yapılmadığını, yapılmak istenmediğini veya yapılmasının engellendiğini savundu.

Avcı,“Mayıs 2019’da yürürlüğe girmesi gereken ancak yürürlüğe girmesi Ocak 2020 ye ertelenen Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nde alkol ve/veya uyuşturucu bağlılığı ve/veya aşırı kullanımı tanısı konan kişilere ehliyet verilmez, yenilenmez ve ehliyeti iptal edilir yazar.

Sürücülerde uyuşturucu testi yapılmayan bir ülkede uyuşturucu ile ciddi şekilde her koldan mücadele edildiği söylenemez düşüncesindeyiz” dedi.

Mehmet Avcı, 5 yıl önce hazırlanan, 2017’de Bakanlar Kurulundan geçen ve Mayıs 2019 yerine Ocak 2020’de yürürlüğe girmesi gereken Avrupa Birliği Uzmanları ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki komite tarafından hazırlanan dört tüzüğün bozulmadan, gevşetilmeden, paydaşları koruma amaçlı değişikliğe uğratılmadan ve geciktirilmeden yürürlüğe girmesi gerektiğini de vurguladı.

Ulaştırma Bakanlığının bu yönde çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden Avcı, “Bu tüzükler trafik ve yol güvenliğimizin olmazsa olmazıdırlar” dedi ve şöyle devam etti:

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik ( Değişiklik) Tüzüğü, Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü, Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile ilgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü.”

Avcı, bu tüzüklerin yürürlüğe girmediği sürece yolların güvenli olamayacağını ifade ederek, “Her geciken gün KKTC için bir kayıptır ve canlarla ödenmektedir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne, Polis Genel Müdürlüğü’ne ve Başbakanlığa bu konuda üst düzeyde sorumluluk ve görevler düşmektedir. Başarmaları yollarımızdaki korkuları ve can kayıplarını azaltacaktır” dedi.

Mehmet Avcı, yollarda meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan trafik kazaları ve can kayıplarının son günlerde hat safhaya çıktığını ifade ederek, yollardaki kural tanımazlığa dikkat çekti.