Uyuşturucu baronu teminatla serbest

Almanya’da 50 kilo uyuşturucu ticareti suçundan aranan, Türkiye’de 5 kilo eroin ithalatı suçundan yargılanan İngiltere’de kara para aklama ve KKTC’de yasal kaynağı açıklanmayan mal varlığı nedeni...

Almanya’da 50 kilo uyuşturucu ticareti suçundan aranan, Türkiye’de 5 kilo eroin ithalatı suçundan yargılanan İngiltere’de kara para aklama ve KKTC’de yasal kaynağı açıklanmayan mal varlığı nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan zanlı Hasan Akarçay , çıkarıldığı mahkemede 300 bin TL kefalet senedi imzalayarak teminatla serbest kaldı

Evrim KAMALI

İngiltere’de kara para aklama ve uyuşturucu tasarrufu suçlarından hakkında tutuklama emri çıkarılan, Almanya’da 50 kilo uyuşturucu ticareti suçundan aranan, Türkiye’de 5 kilo eroin ithalatı suçundan yargılanan ve KKTC’de yasal kaynağı açıklanmayan mal varlığı nedeni ile hakkında soruşturma başlatılan zanlı Hasan Akarçay dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili olguları aktaran Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’de görevli polis müfettişi Gülay Çekici,10 Temmuz 2015 tarihinde İngiliz Yüksek Komiserliği’nden aldıkları bilgide zanlı Hasan Akarçay’ın İngiltere’de 12 buçuk kilo eroin tasarrufu suçundan İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarıldığını öğrendiklerini, bunun üzerine konuyu başsavcılık ile görüşüp soruşturma başlattıklarını söyledi. 13 Temmuz 2013 tarihinde ise zanlı hakkındaki soruşturmayı yürüten İngiliz polisinin KKTC’ye geldiğini ve soruşturmaya dair belge ve bulguları kendilerine ilettiğini kaydeden polis, zanlının İngiltere’de işlediği iddia edilen suçlarla ilgili bilgi verdi. Müfettiş Gülay Çekici, 2006 yılında İngiltere Bradford bölgesinde bir aracın bagajında yapılan aramada 12 buçuk kilo eroin ele geçirildiğini, uyuşturucu maddenin üzerinde iki şahsa ait parmak izi bulunduğunu belirtti. Uyuşturucu üzerinde parmak izi bulunanlardan biri olan zanlının kayınbiraderi Levent Atamtürk’ün tespit edilerek yakalandığını ve 12 yıl hapse mahkûm edildiğini ifade etti. Sanık Atamtürk’ten alınan ifade doğrultusunda suçla bağlantılı olabileceği düşünülen zanlı Hasan Akarçay’ın evinin arandığını ve bir miktar uyuşturucu kalıntısı bulunduğunu açıkladı.

Polis, İngiliz polisinin zanlı Hasan Akarçay’ın parmak izi kayıtları için 2008 yılında KKTC’ye geldiğini ifade ederek, zanlı Hasan Akarçay’ın 1985 yılında uyuşturucu suçundan dolayı KKTC polisinde parmak izi kaydı olduğunu ve İngiliz polisinin bu kayıtları aldığını söyledi. Alınan parmak izi kayıtlarının, İngiltere’de aracın bagajında bulunan uyuşturucu madde paketlerinin iç tarafında ve tüm uyuşturucu üzerinde olan parmak izleri karşılaştırıldığını ve izlerin zanlıya ait olduğuna dair tespitte bulunduğunu kaydeden Polis Müfettişi, bu bulgu üzerinde zanlı hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarıldığını söyledi.

KARA PARA AKLAMA SUÇLAMASI

Polis, zanlı hakkında İngiltere’de uyuşturucu ticaretinin yanı sıra kara para aklama suçlamasından dolayı da soruşturma başlatıldığını belirterek, alınan bilgide 10 yıl İngiltere’de yaşayan zanlının yılda 9 bin sterlin işsizlik parası aldığı ve buna rağmen 1 milyon sterlin değerinde mal varlığının bulunduğunu söyledi. Zanlının 1 milyon sterlin değerindeki mal varlığına yasal bir açıklama getiremediğini kaydeden polis, bu nedenle hakkında kara para suçundan da soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, Almanya devletinin 50 kilo eroin ticareti suçlaması ile zanlı hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı bulunduğunu, ayrıca Türkiye’de 83 kilo eroin suçundan tutuklanan zanlının yargılandığını, bu suçtan beraat ettiğini ancak 5 kilo eroin ithal etmek suçundan davasının devam ettiğini söyledi. Polis, zanlının 5 kilo eroin ithalinden dolayı 27 Mayıs 2015 tarihinde duruşması olduğunu ve davanın devam ettiğini dile getirdi.

Zanlının KKTC’de 62 daireli yurt ve 100 dönümü aşan arazisi bulunduğunu belirten polis, zanlının mal varlığı ile ilgili izahat istendiğinde yasal bir dayanak göstermediğini ifade ederek, ayrıca 1996 yılında kurulan ancak faaliyette olmayan bir şirketi de bulunduğunu açıkladı. Polis, bankalarda yapılan soruşturmada zanlının para transferi yapmadığının görüldüğünü, kredi çekmediğini, dolayısı ile mal varlığını satın almak için paranın nereden geldiğini tespit edemediklerini ifade etti.Polis, zanlının kaynağı tespit edilemeyen mal varlığı nedeni ile önceki gün itibari ile hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

2012 YILINDAN BERİDİR KKTC’DE

Zanlının son olarak 2012 yılında KKTC’ye giriş yaptığını ve o tarihten itibaren çıkış yapmadığını kaydeden polis, zanlının İngiltere’de ele geçirilen 12 buçuk kilo uyuşturucu madde tasarrufu, kara para aklama suçlarından dolayı KKTC’de yargılanacağını, İngiltere’de polisi ve adli uzmanların KKTC’ye gelerek tanıklık edeceğini, söyledi. Polis, ayrıca zanlı hakkında önceki gün itibari ile KKTC’de kara para aklama suçundan dolayı soruşturma başlatıldığını ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Emre Kadri ise Levent Atamtürk’ün 2006 yılında eşinden boşandığı için zanlının evinde bir süre kaldığını, uyuşturucu kalıntılarının evde bulunmasının nedeninin Atamtürk’ün uyuşturucu maddeyi paketlerken kalıntı bırakabileceğini, ayrıca zanlının uyuşturucu paketleri üzerinde bulunan parmak izlerinin ise yine Atamtürk’ün zanlıya ait bantları paketlemekten kaynaklanabileceğini söyledi. Kadri, zanlının Türkiye’de halı ve kumaş üzerine yatırımı olduğunu, İngiltere’deki 1 Milyon Sterlin tutarındaki mal varlığını Türkiye’deki kaynağından almış olabileceğini ifade etti. Kadri, zanlının İnterpol tarafından arandığını ancak KKTC vatandaşı bir kişinin kendi ülkesinde yargılanmayı talep edebileceğini söyledi. Zanlının 2005 yılından beridir KKTC’ye giriş çıkış yaptığını ve 2012 yılından beridir de sürekli kaldığını belirten Kadri, zanlının serbest yargılanması halinde başka ülkelere kaçmayacağını söyledi. Kadri, zanlının tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında İngiltere’de kara para aklama ve uyuşturucu tasarrufu suçlarından tutuklama emri olduğunu, Almanya hükümetinin uluslararası arama emri çıkarttığını, zanlının Türkiye’de 5 kilo eroin ithalatı suçundan yargılamasının devam ettiğini ayrıca KKTC’de yasada kaynağı açıklanmayan mal varlığı dolayısı ile hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, mahkemeye sunulan olgular ışığında zanlının ciddi bir teminata bağlanması gerektiğini söyledi. Dündar, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 300 bin TL kefalet senedi yatırmasına ve 2 kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün İspat-i vücut yapmasına emir verdi.