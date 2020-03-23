Uyarıları dikkate almayanlara af yok

Yusuf Kaptan sahasında top oynayanlar, Atilla Topaloğlu Sahası’nda antrenman yapanlar, Girne Limanı'nda topluca gezenler, piknik yapanlar…Birçok yerde salgına karşı uyarıların dikkate alınmadığı görüldü

Devletin Koronavirüs salgınına karşın “Evden çıkmayın” uyarıları dikkate alınmadı.

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde Yusuf Kaptan sahasında top oynayan bir grup görüldü.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri hemen söz konusu kişileri sahadan çıkardı.

Konuyla ilgili tepkisi dile getiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı şöyle dedi:

“İnsanlar 3,5 milyar dolarlık futbol sektörünü neredeyse tamamen bu yıl iptal ettiler ama bizim kendi aramızda oynadığımız maçlar önemli, kazanan şampiyonlar ligi final grubuna kalacak. Müdahale edilip boşaltıldı, yer Yusuf Kaptan, saat 13:00.”

Öte yandan Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Atilla Topaloğlu Sahası’nda antrenman yapan gençlerin görüntüsünü paylaştı.

Harmancı, zabıtaların antrenman yapan gençlere müdahale ettiğini açıkladı.

Harmancı, tüm uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden iş yerlerine isyan etti. Harmancı “Zabıtalarımız iş yeri kapatmaktan eve gidemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu arada dün öğlen saatlerinde riskli yaş grubunda olan üç kişi kapalı olmasına rağmen Taşkent Doğa Parkı’na gitti. Polis tarafından uyarılan vatandaşlar arabalarına binerek bölgeden ayrıldı.

Polis, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm ilçelerdeki denetimlerine dün de devam etti ve kurallara uymayanlara karşı bir dizi tedbir aldı.

Orman Dairesi Müdürlüğü tarafından piknik alanlarında ateşli ve ateşsiz piknik yapmanın yasaklanması dolayısıyla piknik alanları ve piknik yapmaya müsait yerler polis kordonu çekilmek, levha koymak veya giriş kapıları kapatılmak suretiyle de tedbirler alınmış ve bu yerler gün boyu denetlendi.

Yasağa rağmen Girne Limanı'nda toplu dolaşan kalabalık ayrıca Karmi ve Boğazköy'de piknik yaptığı tespit edilenler uyarıldı ve dağılmaları sağlandı.