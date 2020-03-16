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ÜSTEL SALAMİS HOTEL’E GİDEREK, YEMEK ÇADIRINI ZİYARET EDİP VE SON GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ ALDI

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel bugün, ilk Koronavirüs vakasının tespit edildiği ve gözetim altında tutulan Salamis Hotele giderek, otel önünde kurulan yemek çadırını ziyaret etti ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

ÜSTEL SALAMİS HOTEL’E GİDEREK, YEMEK ÇADIRINI ZİYARET EDİP VE SON GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ ALDI

Üstel Koronavirüs nedeniyle otelde gözetim altında bekletilen turistlerin tüm öğünlerinin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından kurulan çadır hizmetini ziyaret edip yerinde görüp konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Üstel’e ziyaretinde Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’da eşlik etti.
Bakan Ünal Üstel ziyareti sonrasında basına yaptığı açıklamada, bir haftadır otelde gözetim altında tutulan turistlerin yemek ihyitaçlarının karşılanıp, mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nca çadır kurulduğunu ve bu sayede hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, bu yönde hükümet olarak’da yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.
Üstel hükümet olarak sürekli tedbirler almakta olduklarını, ülkeye giriş çıkışların kontrol altında olduğunu, ülkeye gelen herkesin 14 günlük gözetim altında tutulduğunu anımsatarak, tespit edilen vakaların ise, ikinci bir merkezde toplandığını kaydetti.
Ülkede bulunan turistlerin burada misafir olduğunu ve onların ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirten Üstel, en iyi şartları ihtitaçlarının karşılandığını söyledi ve ülkede şu ana kadar 6 vaka dışında başka bir artışın olmadığını ifade etti.
Ülkedeki turistlerin pazar günü ülkelerine dönmelerini sağlayacaklarını da söyleyen Bakan Üstel, bu arada halka da hükümetin aldığı kararlara uyma çağrısında bulundu.
Bakan Üstel ve beraberindekiler daha sonra kurulan yemek çadırında öğle yemeği yedi.

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