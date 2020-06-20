Üstel gitti, Evren geldi

Özel jet krizinin ardından Turizm Bakanı Ünal Üstel görevden alındı, yerine Kutlu Evren getirildi. Başbakan Tatar, Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun yerine dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında soruşturma bulunan Aytaç Çaluda’yı da atadı ancak bu atama Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından veto edildi

UBP HP hükümetinde kabine değişikliği yapıldı. Ünal Üstel yerine Turizm ve Çevre Bakanı olarak UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren getirildi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Koalisyonu, özel jet skandalıyla birlikte çatladı, kabinede değişikliğe gidildi.

Turizm Bakanı Ünal Üstel görevden alındı, yerine Kutlu Evren getirildi.

Siyasette dün baş döndürücü gelişmeler yaşandı.

Başbakan Ersin Tatar dün yeni kabine listesi hazırladı ve bunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sundu. Ersin Tatar, yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu görevden aldı ve Sucuoğlu'nun yerine

dokunulmazlığı kaldırılan, hakkında soruşturma bulunan ve Eylül ayında 37 davadan yargılanmaya başlayacak olan Aytaç Çaluda’yı atadı.

Tatar ayrıca Ünal Üstel'i görevden alarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yeni Turizm Bakanı olarak Kutlu Evren'i sundu.

Ancak Başsavcı ile görüşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ‘tartışmalı isim’ Aytaç Çaluda’yı veto etti, bu kararını Başbakan Tatar’a da bildirdi.

Bunun üzerine yeniden Saray’a gelen Tatar, yeni bir kabine listesi sundu.

Sabah saatlerinde görevden alınacağı belirtilen Faiz Sucuoğlu kabinede kaldı. Tek değişim Turizm Bakanlığı'nda oldu ve Ünal Üstel görevden alındı, yerine Kutlu Evren atandı. Cumhurbaşkanı Akıncı da bu değişimi onayladı.

Öte yandan dünkü kabine değişikliği, bir yılı aşkın süredir devam eden UBP-HP koalisyonundaki ilk değişiklik oldu. UBP Girne Milletvekili olan Ünal Üstel’in görevden alınmasının ardından, yine UBP Girne Milletvekili olan Kutlu Evren, Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine atandı.

Değişiklikle yeniden şekillenen kabinede son durum şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar (UBP),

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP),

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP),

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP),

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP),

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP),

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP),

Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP),

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP),

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren (UBP),

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP).”

Başbakan ve 10 bakandan oluşan kabinede, UBP 8, HP ise 3 üyeye sahip.

KKTC’de 7 Ocak 2018’de yapılan erken genel seçimin ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulan ve ülkenin ilk dörtlü koalisyonu olan CTP-HP-DP-TDP hükümeti, 2 Şubat 2018 ile 22 Mayıs 2019 arasında görev yapmıştı.

Bu hükümetin bozulmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın başkanlığındaki UBP-HP koalisyonu ise 22 Mayıs 2019’da kurulmuş ve Meclis’ten 1 Haziran 2019’da güvenoyu almıştı.

Cumhuriyet Meclisi’nde halen UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

EVREN’İN ÖZGEÇMİŞİ

Cumhuriyet Meclisi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Evren’in özgeçmişi şöyle:

“1957 yılında Girne’de doğdu. İlköğretimini Köşklüçiftlik İlkokulu’nda, Orta ve Lise Eğitimini de Türk Maarif Koleji’nde yaptı. Yüksek Öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Turizm bölümünde tamamladı.

Serbest meslek sahibi olarak, Doğal Mermer, Granit ve Seramik konularında faaliyet gösteren Şirket sahibidir.Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Cheshire faal üyeliği, Beşparmak Lion Klübü kurucu üyeliği, Klasik Otomobil Klübü kurucu üyeliği ve Spor Klüplerinde yöneticilik gibi birçok sosyal faaliyetlerde bulunmuştur.1991 -1993 yılları arasında Ulusal Birlik Partisi’nden Milletvekili seçildi.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Girne Milletvekili seçildi.

15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler – Ulusal Birlik Partisi Koalisyon Hükümetinde Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 4 Nisan 2016 tarihinde görevinden istifa etti. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Girne Milletvekili seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.”