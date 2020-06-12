“Üsler için Kıbrıs Türk tarafına danışılmaması kabul edilemez”

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'nin, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin bir kısmının sivil kullanıma açılması yönündeki düzenlemeyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden geldiğini belirterek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar verdiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, İngiliz Egemen Üsler Bölgeleri'nin askeri amaçlar haricindeki alanlarının sivil kullanıma açılması yönünde yapılan anlaşmanın uygulamaya girmesine ilişkin Bakanlığa yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İngiltere arasında 2014 yılında imzalanan, Ada’daki Egemen İngiliz Üslerindeki taşınmazların mal sahiplerince kullanılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Aksoy, "Bu anlaşmanın imzalandığı dönemde de belirttiğimiz gibi, Üsler bölgesinde statünün değişmesi anlamına gelecek bu düzenlemenin içeriği hakkında garantör konumundaki Türkiye ve 1960 Antlaşmalarında imzası bulunan Kıbrıs Türk tarafıyla zamanlıca danışılmaması kabul edilemez bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, bu çerçevede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarının bu konudaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgede sadece Kıbrıs Rumlarının değil, Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları, vazgeçilmez hak ve çıkarları bulunmaktadır.

Garantör konumundaki Birleşik Krallık, bu düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle Kıbrıs Türklerini bir kez daha görmezden gelerek, Ada’daki taraflar arasındaki dengeye, siyasi eşitlik ilkesine ve dolayısıyla Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara zarar vermiştir."