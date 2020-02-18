Ürünlerimiz Dubai’de görücüde

KKTC’de 12 firma, Dubai’de Gıda Fuarı’nda katıldı

12 firma, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) organizasyonuyla, 14. kez Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda katıldı.

Oda, 2007 yılında her türlü siyasi engeli aşarak fuarda ilk kez 42 metrekare yer almayı başararak, fuara 6 firma ile katılım gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs standında , ziyaretçilere hellim, taze kaşar, delikli peynir, labne, dondurma, tahin, tahin helvası çeşitleri, Türk kahvesi, espresso, çekirdek kahve çeşitleri, donmuş unlu mamuller, dondurma, kurabiye, peksemet ve unlu mamullerin sergilenip tadım yaptırıldığı belirtilen açıklamada, Dubai’de Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuara bu yıl 200 ülkeden 5 bin firmanın katıldığı ifade edildi.