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Üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor

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Dünyada milyonlarca insan açlıktan ölmek üzere. Bunları kurtarmak ise sanıldığı kadar zor değil. Sadece gıda israfını azaltmak bile buna yetebilir. Çünkü üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor

Üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor
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Dünya genelinde yılda 4 milyar ton gıda üretiliyor.

Ancak bunun sadece 2,7 milyar tonluk kısmı tüketiliyor. Geri kalan 1,3 milyar tonu ise daha sofralara gelmeden çöp oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 815 milyon insan açlık çekiyor.

Bunların 124 milyonu açlıktan ölmek üzere.

Yapılan çalışmalara göre kayıp ve israfın 4'te 1 azaltılması bile 815 milyon kişiyi açlıktan kurtarabiliyor.

En büyük israf ise ABD'de yaşanıyor. Dünyanın en büyük ekonomisinde her yıl üretilen gıdanın yüzde 40'ı çöpe gidiyor.

Ulusal Kaynakları Savunma Konseyi raporuna göre, meyve ve sebzenin yüzde 52'si, deniz ürünlerinin yüzde 50'si, tahıl ürünlerinin yüzde 38'i ve et ürünlerinin de yüzde 22'si atılıyor.

Gıda israfının yüzde 42'si evlerde gerçekleşiyor.

gıda

TÜRKİYE'DE DE DURUM FARKLI DEĞİL

Araştırmalara göre Türkiye'deki israfın boyutu yıllık 214 milyar liraya ulaşıyor.

Her yıl üretilen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25 ila 40'ı daha sofraya gelmeden kayboluyor.

İsraf edilen miktar yıllık yaş sebze-meyve ihracatının yaklaşık 4 katına karşılık geliyor. 

Ticarete konu olan 100 milyar liralık ürünün, en az 25 milyar liralık kısmı çöpe gidiyor.

 

 

 

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