Üretilen eser sayısı 20 bini geçti

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kazakistan resim sanatçısı Altynshash Alpysbayeva’nın (Yaratıcı Bilinç) adlı ve 34 eserden oluşan kişisel resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi’nde açıldı.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ “Üniversitemiz Son 5 yıldır ulusal ve uluslararası alanda akademik çalışmalarını ve yayın sayılarını istikrarlı bir şekilde arttırmaktadır. 2019 yılı akademik performans verilerine göre; akademisyenlerimiz ulusal veya uluslararası 813 etkinliğe katıldı, 1142 bilimsel etkinlik düzenledi, 864 bildiri sundu ve 1200’ün üzerinde uluslararası yayına imza attı. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın oranı 2’nin üzerinde gerçekleşti.” dedi.

Yaratıcılıkta özgürlük sağlayan, Türki Cumhuriyetlerini ve akraba toplulukları Kuzey Kıbrıs’ta buluşturmak amacıyla başlayan ancak kısa sürede sınırlarını aşarak tüm dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 2019 yılında 232 uluslararası sergi gerçekleştirildiğinin altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ, bugüne dek 1500 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesinin bir parçası olduğunu, üretilen eser sayısının 20.000’ni aştığını, kampüste müzeler bölgesinde faaliyet gösterecek olan 7 müze için ( Araba Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Bıçak ve Kılıç Müzesi ve Minyatür Araba Müzesi) biriktirilen materyal sayısının 100.000’e ulaştığını vurguladı.

Kazakistan resim sanatçısı Altynshash Alpysbayeva ise; “Kuzey Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesine katılmaktan onur duyuyorum. Sayın Doktor Suat Günsel, bu görkemli projeye katılma fırsatı verdiğiniz için size çok müteşekkirim. Yaratıcılığa olan ilginiz ve ideolojiniz fikirlerimde harika bir yol gösterici olmuştur” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu ise şöyle dedi:

“Bu soğuk, içimizi titreten kış gününde bu salonlara geldiğimiz zaman görmüş olduğumuz bu rengarenk resimler içimizi ısıtıyor. Her geldiğimizde farklı renkler, farklı temalar onlarca resim görüyoruz. Gerçekten hangisini beğeneceğimizi hangisinde karar kılacağımızı şaşırır durumdayız. Her tarafta hareket, her tarafta yeni bir faaliyet görüyorum. Bu konuda başta Suat hocama ve tüm Yakın Doğu ailesine, burada çalışan emek veren hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

Yakın Doğu Üniversitesi sayesinde birçok uluslararası toplantılar da, yayınlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına büyük katkı koyuyor. Aynı zamanda binlerce değerli sanatçı geliyor buraya, bir sanatçının burada bir süre burada kalıp buradan mutlu olması ve üretim yapması da apayrı bir olaydır. Bu sanatçıların ülkelerine döndükleri zaman burada yaptıkları güzel eserler, ağızdan ağza yaptıkları tanıtımlar, burada yaşamış oldukları güzel anıların anlatılması bana göre en değerli ve en gerçekçi tanıtımlardan bir tanesidir.”

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Fazi Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı resim sanatçısı Altynshash Alpysbayeva’ya Gümüş Anahtar onur ödülü takdim edildi. Daha sonra sergi kurdelesi kesildi. Sergi 07 Şubat 2020 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.