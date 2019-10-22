"Üreticilerin kefili TÜK"

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, bankaların kendi uygulamaları çerçevesinde borç alındığını söyleyerek, yapılan araştırmalar sonucunda sadece Credit West ile anlaşma yapıldığını belirterek, üreticilerin bireysel borçlanma yöntemiyle borçlandıklarını, üreticilerin de kefilinin TÜK olduğunu söyledi

Güncel konuşmaların yapıldığı Meclis Genel Kurulu’nda UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Çevre Kirliliğinin ülkemize verdiği zararlar” konusunda konuşma yaptı.

Çevrenin korunması ile ilgili yasa olduğunu ama içinde eksiklikler bulunduğunu belirten Öztürk, muhalefetin de desteği ile çevre konusunda bilincin artırılması için çalışılmasını istedi.

Çevrenin korunması için yapılabileceklere değinen Yasemin Öztürk, çevreyle ilgili verilen cezaların arttırılması gerektiğini ve bununla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Çevre temizliği konusunda öz eleştiri yapılması gerektiğini dile getiren Öztürk, çevre kirliliği konusunda cezaların çok az olduğunu ve artırılması konusunda da gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, “Tarım” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Konuşma sırası ile ilgili yapılan eleştirilerin yerinde olduğunu söyleyen Arıklı, muhalefetin konuşma sıralamalarının daha özenle yapılmasını istedi.

Toprak Ürünleri Kurumuna mahsulünü veren vatandaşlara senet imzalatılmasını eleştiren Arıklı, vatandaşın suçunun ne olduğunu sordu.

Arıklı, devletin Kooperatif Merkez Bankası’na ayda 20 Milyon TL borç ödenmesi için yapılan anlaşma ile borcun yaklaşık 200 senede ödenebileceğini söyledi.

TÜK’ün bir an evvel “rehabilite edilmesi” gerektiğini söyleyen Arıklı, “vatandaş TÜK’teki partizanlığın ve popülizmin bedelini ödüyor” ifadesini kullandı.

Arıklı, Credit West bankası ile yapılan anlaşmanın detaylarının açıklanmasını da istedi.

OĞUZ

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, bankaların kendi uygulamaları çerçevesinde borç alındığını söyleyerek, yapılan araştırmalar sonucunda sadece Credit West ile anlaşma yapıldığını belirtti.

Üreticilerin bireysel borçlanma yöntemiyle borçlandıklarını anlatan Oğuz, üreticilerin de kefilinin TÜK olduğunu söyledi.

TÜK’ün çok önemli bir kurum olduğunu ve yaşaması ve yaşatılması gerektiğini dile getiren Oğuz, TÜK’ün fiyat mekanizması açısından dengeleyici olduğunu kaydetti.

TÜK’ün mali durumunun bozuk olduğunu herkesin bildiğini söyleyen Oğuz, Türkiye’den alınan borcun ödenmesi gerektiği, bunun görevleri olduğunun bilincinde olduklarını fakat şu anki yapıyla bu borcu da ödeyemediklerini belirtti.

Alınan borcun mükellefiyetinin üretici değil TÜK’te olduğunu söyleyen Oğuz, borç senedinin imzalanmasının bankanın prosedürü olduğunu fakat borç mükellefiyetinin TÜK’te olduğunu vurguladı.