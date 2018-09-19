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Üreticilere akaryakıt hak edişleri kartlarına yatırıldı

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Üreticilere akaryakıt hak edişleri kartlarına yatırıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, akaryakıt hak edişlerinin % 60’lık kısmının üreticilerin kartlarına yatırıldığını duyurdu.

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hak edişlerin 40’lık kısmının önceden ödendiğini ve yüzde 60’lık kısmı oluşturan 87.358,00 TL’lik akaryakıt ödemesinin 8 bin 387 üreticiye yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada  şöyle denildi:

“2016-2017 bitkisel üretim sezonu ve 2017 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak ve üretimde kullanılan akaryakıt maliyetinin bir kısmının üreticilere ve üretime destek olarak ödenmesi amacıyla, önceden %40’lık kısmı ödenen akaryakıt hak edişlerinin, geriye kalan ve toplam hak edişin %60’lık kısmını oluşturan 8.087.358,00 TL’lik akaryakıt ödemesi 8.387 üreticiye yatırılmıştır. Üreticilerimiz kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilirler”.

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