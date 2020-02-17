Üreten bir Kuzey Kıbrıs yaratmayı önemsiyoruz

Üreten bir Kuzey Kıbrıs yaratmayı önemsediklerini, KKTC'nin bölgenin Singapur'u olmasının hayal olmadığını belirten Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ancak herkesin çabaların bir ucundan tutması gerektiğini ifade etti

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı'na katılmak için ülkeye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyet onuruna önceki akşam Lefkoşa'da yemek verdi.

Yemeğe, üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve bazı bakanlar da katıldı.

OKTAY

Fuat Oktay gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'de hükümetin, turizm konusunda bir çalışma başlattığını, Türkiye'nin 2023 yılına kadar turist sayısını 54 milyondan 75 milyona, turzim gelirini de 65 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğine işaret etti ve "Türkiye'ye turist çekme konusunda yapılan tüm çalışmalara KKTC dahil edilecektir" dedi.

HİÇBİR KONUDA SABRIMIZ SONSUZ DEĞİL

Kapalı Maraşın açılması konusunda Oktay, Kapalı Maraş'ı Kıbrıs Türkünün geleceği açısından, refahının gelişmesi açısından, iki halk arasında sosyal barışın gelişmesi açısından son derece önemli gördüklerini kaydetti.

Türk tarafının, Maraş'ın bir kısmını, 1974 barış harekatı sonrasında hiçbir taraftan talep gelmemesine rağmen, kapsamlı bir çözüme kadar kapatma kararı aldığını belirten Oktay, bir tarafta bir çözüm için yarım asırdır görüşmelerin sürdürüldüğünü, bu süreçte Rum Kesimi'nin Avrupa Birliği'ne alındığını, Kıbrıs'ta çözüm için Rum tarafına herhangi bir baskı da yapılmadığını, diğer tarafta da Maraş'ın çürümeye terk edildiğini söyledi.

Türkiye'nin de Kıbrıs Türk tarafının da haksızlıklar karşısında sabrının tükendiğini belirte Oktay, "hiçbir yerdeki sabrımız sonsuz değildir" dedi.

Oktay, "İkinci bir yarım asırı asla bekleyemeyiz" dedi

YENİ HASTANE

Fuat Oktay yeni hastane konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Türkiyenin çok ciddi bir sağlık sistemine sahipken KKTC'de sağlık hizmetlerinde sorunların olmasının kabul edilecek bir durum olmadığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine olan talimatının "sorunu çözün" şeklinde olduğunu ifade etti.

Üreten bir Kuzey Kıbrıs yaratmayı önemsediklerini, KKTC'nin bölgenin Singapur'u olmasının hayal olmadığını belirten Oktay, ancak herkesin çabaların bir ucundan tutması gerektiğini ifade etti.

SEÇİM MALZEMESİ YAPILMAMALI

Kuzey Kıbrıs'ta yakın zamanda seçim dönemine girileceğine işaret eden Oktay, " Türkiye'nin bir seçim malzemesi yapılmaması son derece önemli" ifadelerini kullandı.

TATAR: YENİ HASTANE BRT'NİN ÜST TARAFINDA

Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla yapılacak olan 500 yataklı yeni hastanenin BRT'nin üst tarafında bulunan 270 dönümlük arazide inşa edileceğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türkü'nün refahının iyileştirilmesinde Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunu bildiklerini söyledi.