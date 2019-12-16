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Ünlü markalar Girnelilerle buluştu

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Özge Falyalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikle birbirinden ünlü markalar New Year Pop Up Bazaar ile yeni yıl öncesinde Girneliler bir araya geldi

Ünlü markalar Girnelilerle buluştu

Kuzey Kıbrıs’ın birbirinden ünlü markaları Les Ambassadeurs Otel çatısı altında yepyeni bir etkinlikte bir araya geldi. Gülçin Teksamancı tarafından düzenlenen organizasyona büyük ilgi vardı…

Özge Falyalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Girneliler yeni yıl öncesinde birbirinden ünlü markaları özel indirimler ile alma fırsatı buldu… Bu yıl ilki gerçekleşen organizasyonun bundan sonra her yıl gerçekleşeceğini aktaran Özge Falyalı, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi…

Organizasyonun mimarı Gülçin Teksamancı ise yaptığı açıklamada Les Ambassadeurs çatısı altında böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını, Özge Falyalı’nın büyük katkıları ile bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirdi…

Birbirinden ünlü markaların New Year Pop Up Bazaar ile yeni yıl öncesinde Girneliler ile bir araya getirdikleri için yaşadıkları heyecanı da aktaran Gülçin Teksamancı organizasyonlarının devamının geleceğinin de müjdesini verdi…

 

Renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşen New Year Pop Up Bazaar’a vatandaşların da büyük ilgisi vardı…

Seray Sucuoğlu’nun hazırlamış olduğu özel ve butik tatlıların lezzetleri de muhteşemdi. Bu özel tatların şekersiz ve glütensiz olması gerçekten harikaydı. Gün boyu çeşitli etkinlikler eşliğinde gerçekleşen organizasyonda yer alanlar, ünlü markalara uygun fiyatlarla ulaşmanın ve keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar…

 

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