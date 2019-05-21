Üniversitelerimize sahip çıkmalıyız

Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, HALKIN SESİ’ni ve Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ni ziyaret etti.

UFÜ Rektörü Prof. Dr. Öztoprak, ülkemizin adeta can damarı olan üniversitelere toplum olarak sahip çıkmak gerektiğini vurguladı

HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu ve Haber Müdürü İbrahim Daloğlu ile görüşen Öztoprak’a, UFÜ Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Simge Özkan da eşlik etti.

Ziyarette konuşan Öztoprak, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne hayranlığını dile getirerek, ülkemizde böyle modern müzelerin açılmaya başlanmasının çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Öztoprak, müzenin Dr. Fazıl Küçük’ün ismine yakışır şekilde düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu ve gelecekte Dr. Küçük’ün yaşatılması adına önemli bir yer olduğunu kaydetti.

Ziyaret sırasında ülkemizdeki üniversite eğitimi ve basının son geldiği nokta konusunda karşılıklı görüşler dile getirilirken, UFÜ Rektörü Öztoprak ülkemizin can damarı konumundaki üniversitelere herkesin sahip çıkması gerektiğini ancak faal üniversite sayısının da daha fazla artmaması gerektiğinin altını çizdi. Öztoprak, ülkede bulunan üniversiteleri kaliteli eğitim vererek ilerisi için öğrencilerde olumlu izlenimler bırakmak gerektiğini ayrıca toplum olarak ülkeye gelen öğrencileri de el üstünde tutmak gerektiğini ifade etti.