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Üniversite öğrencisi hayatına son verdi

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Lefkoşa'da Üniversite öğrencisi intihar etti

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Üniversite öğrencisi hayatına son verdi
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Küçük Kaymaklı bölgesinde kalmakta olan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki genç kız hayatına son verdi. Polis ve ambulans olay yetinde incelemeler yapıyor.
 

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