Üniversite kentine yakışmayan görüntü

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, sabah saatlerinde yürüyüş için kullandığı DAÜ-Maraş güzergahı üzerinde karşılaştığı bu manzara karşısında adeta moralinin sabah sabah sıfırlandığını söyleyerek sitemlerini dile getirdi.

Fotoğrafta görülen durağın Kaliland bölgesi olarak bilinen apartmanların bulunduğu ve çoğunlukla öğrencilerin kaldığı yerleşim yeri önündeki durak olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşımız “Bu durak herhalde akşam bazı öğrencilerin sohbet mekanı oldu. Ancak ne yiyip içtilerse hepsini orada bırakıp kaçmışlar” dedi.

Bu görüntünün bu çağda üniversite toplumuna yakışmayan görüntüler olduğunu savunan vatandaşımız “Sanki de burada bırakılan molozları anaları gelip toplayacak. Bir rüzgarla etrafa dağılacak olan bu molozlar gün gelecek dağ gibi karşımıza çıkacak” diyerek isyanını paylaştı.