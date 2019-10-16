banner255
banner69
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
13 0
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
17 0
 
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
132 0
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
18 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
47 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
23 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
156 0
banner82

Üniversite kentine yakışmayan görüntü

banner27

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, sabah saatlerinde yürüyüş için kullandığı DAÜ-Maraş güzergahı üzerinde karşılaştığı bu manzara karşısında adeta moralinin sabah sabah sıfırlandığını söyleyerek sitemlerini dile getirdi.

Üniversite kentine yakışmayan görüntü
banner267

Fotoğrafta görülen durağın Kaliland bölgesi olarak bilinen apartmanların bulunduğu ve çoğunlukla öğrencilerin kaldığı yerleşim yeri önündeki durak olduğunu söyleyen duyarlı vatandaşımız “Bu durak herhalde akşam bazı öğrencilerin sohbet mekanı oldu. Ancak ne yiyip içtilerse hepsini orada bırakıp kaçmışlar” dedi.

Bu görüntünün bu çağda üniversite toplumuna yakışmayan görüntüler olduğunu savunan vatandaşımız “Sanki de burada bırakılan molozları anaları gelip toplayacak. Bir rüzgarla etrafa dağılacak olan bu molozlar gün gelecek dağ gibi karşımıza çıkacak” diyerek isyanını paylaştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.