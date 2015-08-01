UNDP-ACT Renewal Projesi kapsamında Gazimağusa’ya Güney’den turist taşınacak KKTC’deki Mağusa Suriçi Derneği ile Güney Kıbrıs’tan Anagennisi Derneği tarafından yürütülen “UNDP ACT...

UNDP-ACT Renewal Projesi kapsamında Gazimağusa’ya Güney’den turist taşınacak







KKTC’deki Mağusa Suriçi Derneği ile Güney Kıbrıs’tan Anagennisi Derneği tarafından yürütülen “UNDP ACT Renewal Projesi” kapsamında Gazimağusa’ya güneyden turist taşınması gündeme alındı.

Bu amaçla Salamis bölgesini de içine alan geniş bölgede geziler yapılması projesiyle ilgili Gazimağusa Belediyesi’nde sunum gerçekleştirildi.

Turizmde Genişletilmiş Mağusa Bölgesi isimli projede Ayia Napa ve Protaras’taki turistlerin Derinya ve Gazimağusa’ya taşınması, farklı noktaların ziyaret edilmesi ve turizmden daha fazla fayda sağlanması hedefleniyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, ciddi emek sarf edilen çalışma için teşekkür ederek, 2 toplumlu olarak sivil toplum örgütlerinin çalışma yürüttüğü Renewal Proje’nin ilk gündeme geldiği zamandan beridir belediyenin destek verdiğini, hedeflere ulaşma konusunda belediyeye de görevler düştüğünü söyledi.

Arter, konuyla ilgili Gazimağusa’daki farklı paydaşlardan belediyeye dosyalar geldiğini, belediyenin görevinin projeleri örtüştürmek olduğunu ifade ederek, projeyi yapan sivil toplum örgütlerinin belediyenin desteğinden şüpheleri olmamasını istedi.



İsmail Arter, ayrı ayrı özelliklere sahip 2 bölgenin kaynaştırılması yönü de olan çalışmanın her iki tarafa da fayda sağlayabileceğini, başlangıç olarak olumlu bulduklarını ancak Kıbrıs sorununun sürdüğü bir ortamda bu gibi çalışmaların istenen düzeyde olmadığını söyledi.

Projeyle ilgili ön bilgi veren Renewal Projesi Mağusa Danışmanı Serdar Atai, UNDP Act Renewal Projesi’nin Amerikan hibeleri ile desteklenen bir proje olduğunu ve Suriçi Derneği ile Derinya Belediyesi’ne bağlı Anagennisi Derneği tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Atai, proje kapsamında sivil toplum örgütlerini bir araya getirme, girişimcilik seminerleri verme, tiyatro oyunu sahneleme, Derinya ve Gazimağusa yiyecek içecekleri ile ilgili festival yapma, gençlik konseri düzenleme, vatandaşların günlük yaşamlarıyla ilgili belgesel yapma gibi farklı konular olduğunu söyledi.

Özel ilgi turizme yönelik çalışmaları olan Phoebe Katsourı, sunumunda, turizm pastasında az paya sahip Derinya ve Gazimağusa’ya pilot uygulama olarak eylül, ekim ve kasım aylarında acentelerin turist getireceğini, Derinya’dan başlayarak, Mağusa suriçi, Salamis ve Mormenekşe köyü güzergahında tur yapılacağını söyledi.