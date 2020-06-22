"Ünal Üstel neden görevden alındı?"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te bakan değişimiyle ilgili okunan bildirimde bir bakanın görevine Başbakan tarafından son verildiğinin yer aldığını kaydetti.

Bakanların ifadesi üzerine yapılan hiçbir tartışma olmadığını ve bu dönemde yapılan her şeyin hukuka aykırı olduğunu dile getiren Erhürman, Ünal Üstel’in görevine son verilmesi üzerine Başbakan’ın açıklama yapmasını istedi.

Erhürman’ın konuşması sırasında Meclis yayınının sesinin BRT TV’de duyulmamasından dolayı toplantıya ara verilmesini talep etti.

Yaşanan tartışmaların ardından açıklama yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay zaman zaman teknik sıkıntı yaşandığını fakat bu sıkıntıların üzerinde çalışıldığını kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sözlerine devam ederek, Ünal Üstel’in istifa etmediğini ve Başbakan tarafından görevine son verildiğini hatırlattı. Erhürman, bakan değişimi kararının yaşanan olaylar ve polis soruşturma raporu üzerine verildiğinin söylendiğini kaydederek raporun da kamuoyuna açıklaması gerektiğini kaydetti.

Bir bakanın görevine bu olaylar üzerine son verildiğini ve bulguların ne olduğunun açıklanmasının şart olduğunu söyleyen Erhürman, “Başbakan’ın soruşturma raporunda ne olduğunu söylemesi gerekir. Hem bizim hem de halkın bunu bilme hakkı vardır” dedi.

Bakanlar Kurulu kararı olmadan ülkeye giriş olduğunu ve muhalefetin burada neyi denetlemesinin beklendiğini soran Erhürman, Bakanlar Kurulu’na önerge geldiğini fakat kararın çıkmamasının Başbakan’ın sorumluğu olduğunu; bunun da Meclis kürsüsünden açıklanması gerektiğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı’na gidildiğini ve tüm teamüllerin altüst edildiğini belirterek Başbakan’ın atamayla ilgili Başsavcılık’tan neden görüş almadığını sordu ve basına yapılan açıklamaların tutarsızlığının da açıklanması gerektiğini kaydetti.



Ünal Üstel’in neden görevden alındığını ve polis soruşturmasında Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın ülkeye giriş, gümrük ve karantina uygulanmayışının açıklanmasını isteyen Tufan Erhürman, Başbakan’ın da hangi hukuki zemin üzerinde bu uygulamayı yaptığının yanıtını istediğini belirtti.

Erhürman ayrıca, bu işin kapanmadığını ve kapanmayacağını da söyledi.