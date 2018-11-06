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“Un ithalatı serbest bırakılmalı”

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Fırıncılar Birliği, un ithalatını yapılmaması nedeniyle dünyanın en pahalı ekmeklik un piyasasının oluştuğunu vurguladı

“Un ithalatı serbest bırakılmalı”
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Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 5 aydır un ithalatını yapmaması nedeniyle dünyanın en pahalı ekmeklik un piyasasının oluşmasına fırsat verildiğini kaydetti. 
Çıralı, ekmek fiyatlarının düşmesi isteniyorsa, 40 yıllık statükonun bozulması adına ekmeklik un ithalatının ekmek üreticilerine acilen serbest bırakılmasını istedi. 
Çıralı, Başbakan Tufan Erhürman ve hükümet yetkililerine gönderdiği mektupta, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla, 2012 yılından bu yana Toprak Ürünleri Kurumu’na piyasayı dengelemek için aylık 500 Ton ekmeklik un ithal etme yetkisi verildiğini anımsatarak, altı yıldan beri aksatılmadan ithal edilen unun, 5 aydır ithal edilemediğini söyledi.
Şu anda Güney Kıbrıs`ta ekmeklik unun 310 $/Ton, Türkiye`de 300 $/Ton, Lübnan`da 260 $/Ton, Bulgaristan`da 285 $/Ton iken ülkede 472 $/Ton satıldığına dikkat çeken Çıralı, Tarım Bakanlığı’nın un ithal etmemekle buna fırsat verdiğini belirtti. 
Çıralı şöyle konuştu: 
“Sayın Başbakanımız dünyada geçerli bir söz vardır  ‘Aynası iştir kişinin Lafa Bakılmaz’ 6 yıldır Bakanlar Kurulu Kararı ile ithalatı neredeyse kronikleşen bir işi beceremeyenleri nasıl başka ürünleri ithal edip denge oluşturacaklar. Bütün bunları yönetemeyenler üstüne üstlük bizimle hiç görüşmeden Donmuş Ekmek ithalatına da izin vermişlerdir ve sektör tamamen haksız rekabete sokulmuştur.”
 

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