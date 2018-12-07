“Umutsuzluğa kapılmadan krizi yenebiliriz”

Başbakan Erhürman vurguladı: “Kıbrıs Türkü umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmadan krizi yenebilir, statükoyu da yıkıp, ülkeyi çocuklarına yüzü kızarmayacak şekilde bırakabilir”

Başbakan Tufan Erhürman Kıbrıs Türkünün umutsuzluğa ve yılgınlığa kapılmadan krizi yenebileceğini, statükoyu da yıkıp, ülkeyi çocuklarına yüzü kızarmayacak şekilde bırakabileceğini söyledi.

Erhürman önceki akşam Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yle birlikte Değirmenlik köy kahvesinde halkla buluştu.

Erhürman burada yaptığı konuşmada hükümet icraatlarına yer verdi ve önceki hükümetlerin eksik bıraktığı konuları dokuz buçuk aylık dörtlü hükümet döneminde düzeltmeye çalıştıklarını söyledi.

KKTC’nin dış ülkelerden ithalatının 1 milyar 800 milyon Dolar, ihracatının da 106 milyon Dolar olduğuna işaret eden Başbakan Erhürman, bu durumda dış ticaret açığının 1.7 milyon Dolara denk geldiğini kaydetti.

KKTC’nin iki önemli lokomotifi, turizmden 850 milyon Dolar, yüksek öğretim sektöründen de 750 milyon Dolar gelir elde edildiğini açıklayan Erhürman, toplamda 1.6 milyon Dolar gelir elde edildiği için aradaki farkın sadece 100 Milyon Dolar gibi görüldüğünü anlattı.

Bunun yanıltıcı bir durum olduğunu açıklayan Başbakan, turizm sektöründe çalışanların sadece yüzde 22’sinin KKTC vatandaşı olduğuna işaret ederek, yüzde 78’lik bir paranın yurtdışında değerlendirildiğinin görülebileceğini aktardı.

Başbakan Erhürman, turizmde tüketilenlerin de yerli ürünler olmadığının dikkate alındığı zaman aradaki 100 milyon Dolarlık farkın aslında çok daha büyük olduğunun görülebileceğini ifade etti.

Özel sektörde çalışanların yüzde 41’inin KKTC vatandaşı geriye kalan yüzde 59’luk kısmın yabancı işçi olduğunu söyleyen Erhürman, ayrıca KKTC’de yüzde 19 da “genç işsizliği” bulunduğunu açıklayarak, dörtlü hükümetin devraldığı ekonomik modelin bu olduğunu, “TC’deki krizin ülkeyi bir etkilerken KKTC’yi dört etkilediğini” kaydetti.

“CUMHURBAŞKANI, BAKANLAR VE MİLLETVEKİLLERİNİN MAAŞLARINDAN %12 KESİNTİ YAPTIK”

Hükümetin kriz döneminde Bakanlar, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı maaşlarından yüzde 12 kesinti yaparak, halkın beklediği gibi “kesintiye en yukarıdan başladığını” anlatan Başbakan, Casino ve Bahis Evlerine de yüzde 20 ek vergi uygulamaya başladığını, sendikalarla anlaşma zemini yaratılarak, ek mesailerden yüzde 15 kesinti yapıldığını hatırlattı.

Hayvancıların eyleminde basında “Biber Gazı sıkıldığı” manşetlerinin yer almasına rağmen, kendisi ve Birlik Başkanı’nın gece karakolları gezerek biber gazı yiyenleri içerden çıkardığını ve en kısa sürede üreticilerin eylemlerinin bitmesini sağladıklarını ifade eden Erhürman, dar gelirli, engelli ve sosyal yardım alanlar için bütçeden ek 9 Milyon TL kaynak yaratarak 1000’er TL yardım yapıldığını bildirdi.

Akaryakıta zam yapmamak adına, Fiyat İstikrar Fonu (FİF)’le ilgili tüzüğün değiştirilerek, verginin aşağıya çekildiğini söyleyen Erhürman, 6 kez devletin alacağı vergiden feragat ettiğini fakat en son 1 TL’lik zammın kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Yılbaşına kadar elektrik zammının da durdurulduğunu, Hayat Pahalılığının durdurulduğunu ve bu ay eksi 1.6 çıktığını da hatırlatan Erhürman, aynı zamanda Anamur’dan KKTC’ye gelen suyu ucuz fiyattan üreticiye ulaştırdıklarını kaydetti.

Güzelyurt’taki narenciye üreticisine 0.95 TL’den su verdiklerini söyleyen Başbakan Erhürman, 2.3 TL’lik suyla tarım yapılamayacağını vurguladı.

Müteahhitlerin ihalelere girmek istemediği dönemde Güzelyurt Hastanesinin 2. etabını başlattıklarına da işaret eden Erhürman, Güzelyurt – Doğancı yolunun tamamlandığını, Aplıç ve Derinya kapılarının açıldığını, buralara gerekli kaynağın yaratılarak aktarıldığını, Kalkanlı’da yapılan yaşlı bakımevininse 15 Aralık’ta açılışının gerçekleştirileceğini belirtti.

KOBİGEM aracılığıyla genç ve kadınlara işlerini yürütebilmeleri adına hibe programlarıyla destek verildiğini, Girne-Lefkoşa yolunun tamamlandığını, kuraklık ödenekleri, öğretmenlerin hazırlık ödenekleri, müteahhitlerin alacaklarının ödendiğini, ne Aralık maaşlarında ne de 13. Maaşlarda sıkıntı olduğunu belirten Erhürman, Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, okuma yazma bilmeyen kadınlara ve surlar içinde yaşayan çocuklara yönelik kurslar, kadına yönelik şiddete karşı merkezin yine mevcut hükümet döneminde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Halka sürekli olarak “Bu haktan bir şey olmaz, bu ülkeden bir şey olmaz” söyleminin pompalandığını aktaran Başbakan, “Bir halkın özgüveninin kırılmasından daha kötü bir şey yoktur” diyerek, turizmde daha çok istihdam yaratılacağını, daha fazla yerli ürün kullanılacağını ve gençlere daha fazla istihdam sağlanacağını bildirdi.

102 bin öğrenci ve 20 üniversiteye sahip KKTC’de AR-GE ve Teknopark yasalarının çıkarılmasının öneminde de değinen Başbakan, buralarda dünyaya mal olacak teknolojik gelişmelerin gerçekleştirilebileceğini, turizm ve yüksek öğretim yanında “bilişimin” de ekonomide üçüncü ayak ve lokomotif sektör olabileceğini aktardı.

Erhürman, Kıbrıs Türk haklının krizi de yenecek, statükoyu da yıkacak ve çocuklarına güzel bir gelecek bırakmak adına çalışabilecek güce sahip olduğunu sözlerine ekledi.