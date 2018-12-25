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Umut Türe kayıp

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Kalkanlı'da sakin 28 yaşındaki Umut Türe, önceki geceden beri kayıp

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Umut Türe kayıp
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Kalkanlı'da sakin Umut Türe, önceki geceden beri kayıp. Umut Türe'nin intihar etmesinden endişe ediliyor.

Kalkanlı'da sakin 28 yaşındaki Umut Türe'nin aksam saat 2.30 dan itibaren kayıp olduğu bildirildi. Polise kayıp olduğu ihbar edilen Umut Türe'nin, polis tarafından arandığı fakat hiçbir yerde bulunamadığı belirtildi.  

Kardeşi Ulaş Türe'nin verdiği bilgiye göre, Umut Türe evden ayrılmadan önce annesine mektup bıraktı ve annesinin haplarından alarak ortadan kayboldu.

Umut Türe'yi görenlerin 0533 824 44 12 numaralı telefondan ailesine veya polise bildirmeleri istendi.

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