Umarım başarılı olur KKTC’nin üç haftalık Turizm Bakanı...  

KKTC’nin çiçeği burnunda Turizm Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu pazartesi İstanbul’daydı. Murat Ersoy’un başkan olduğu Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu, Sucuoğlu’na Divan Otel’de bir yemek verdi. TYD Yönetim Kurulu’ndan Mustafa Keten, Reha Arar, Alper Aksoy, Savaş Gürsel, Derya Kumru ve Emrullah Turanlı’dan oluşan grubun yemeğinden sonra Sucuoğlu ile buluştuk.
Bakan’ın hedefleri
İstanbul’daki tıp öğrenimi sırasında rehberlik yaptığını, partisi muhalefetteyken turizmle en çok ilgilenen milletvekili olduğunu söyleyen kadın doğum uzmanı Sucuoğlu’nu heyecanlı ve azimli gördüm.
Kuzey Kıbrıs’ın turizm ve eğitimden başka katma değer yaratacak malzemesi olmadığını düşünen Sucuoğlu, “Cumhurbaş-kanımızın eski Turizm Bakanı olması en büyük şansım” dedi.
Ne gibi projelerle “Yavru Vatan”ın turizm gelirlerini artırmayı planladıklarını sorduğum Sucuoğlu, şunları anlattı:
“1988 yılında rehberliğini yaptığım Avusturyalı işadamı, ‘Adaya 50 bin şilin getirdik, hepsini harcamak istiyoruz’ dedi. Seyahat sonunda ailenin harcayabildiği para sadece 2 bin şilindi. Aradan 27 yıl geçti, bugün de durum aynı. Kıbrıs’a gelenleri otellerinden çıkarıp yerel pazarlarda alışveriş yapacak projelerimiz var. Türkiye’den yılda 7 milyon insan yurtdışına çıkıyor. Bunun yüzde 10’unu kültür ve doğa turizmi için Kıbrıs’a getirsek yeter!”
Dr. Sucuoğlu’ndan Kuzey Kıbrıs’ın turizmine dair bilgiler de aldım. 10 yıldır KKTC’ye giden turist sayısında artış söz konusu.
Türkler çoğunlukta
2014 yılında 1 milyon 200 bin turistin gittiği KKTC’de bu yılın ilk altı ayındaki artış; T. C. vatandaşlarında yüzde 7.6, yabancılarda ise yüzde 19.3...
Yıllık turizm geliri 650 milyon dolar olan KKTC’nin sadece Türkiye’den değil Hollanda, İngiltere,Fransa, Danimarka, Macaristan, Estonya, Polonya, İran, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nden charter seferleriyle gelenleri de artırması şart. Peki Sucuoğlu nasıl başaracak bunu? Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’de bile yeterince tanınmadığını vurgulayan Sucuoğlu, yapacakları tanıtım atağıyla bunu başaracaklarını söyledi.
Bakan, KKTC’ye yatırım yapan Türk işadamlarının yakındıkları bürokrasi sorununu çözmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.
Umarım başarılı olur KKTC’nin üç haftalık Turizm Bakanı...
YENİ AŞKI YÜZÜNDEN BABET GİYEN YILDIZ!
Sunucu Özlem Yıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Yıldız ve yeni sevgilisi birkaç gündür Bodrum veÇeşme’de turluyorlar. Özlem Yıldız’ın yeni aşkı ünlü işletmeci ve Kelebek yazarı İzzet Çapa’nın babadan ayrı ama anneden bir kardeşi Onur Uğurlu.
Yıldız’ı arayıp, önce yeni yaz aşkının hayırlı olmasını diledim, ardından da Uğurlu’nun konuşulduğu gibi boy ve yaş olarak kendinden küçük olup olmadığını sordum. Yıldız, boy farkını babet giyerek çözdüğünü, yaş farkının ise büyütülecek kadar çok olmadığını söyledi. Yıldız, “Onur sadece iki yaş küçük benden” dedi.