Umarım başarılı olur KKTC’nin üç haftalık Turizm Bakanı...  

YENİ AŞKI YÜZÜNDEN BABET GİYEN YILDIZ!

Sunucu Özlem Yıldız, yeni bir aşka yelken açtı. Yıldız ve yeni sevgilisi birkaç gündür Bodrum veÇeşme’de turluyorlar. Özlem Yıldız’ın yeni aşkı ünlü işletmeci ve Kelebek yazarı İzzet Çapa’nın babadan ayrı ama anneden bir kardeşi Onur Uğurlu.

Yıldız’ı arayıp, önce yeni yaz aşkının hayırlı olmasını diledim, ardından da Uğurlu’nun konuşulduğu gibi boy ve yaş olarak kendinden küçük olup olmadığını sordum. Yıldız, boy farkını babet giyerek çözdüğünü, yaş farkının ise büyütülecek kadar çok olmadığını söyledi. Yıldız, “Onur sadece iki yaş küçük benden” dedi.