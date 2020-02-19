Ulutaş’ın programına son verildi

Bir süreden beridir Kanal T’de program sunan Taner Ulutaş’ın bu görevine kanal yönetimi tarafından son verildi.

Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sibel Tatar, “Kanal T hiçbir programcısının hiçbir kişiye yönelik rencide edici yayın yapmasına müsaade edemez” dedi.

Sibel Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Kanal T’nin titizlikle üzerinde durduğu ve savunduğu gazetecilik etik değerleri ile bağdaşmayan söylemleri nedeniyle Kanal T yönetimi, Sayın Ulutaş’ın kanalımızın olanaklarından yararlandırılmaması kararı almıştır. Kanal T hiçbir programcısının hiçbir kişiye yönelik rencide edici yayın yapmasına müsaade edemez.

Bizim için büyük önem arz eden etik değerlerimizle ilgili varmış olduğumuz bu kararın siyasi nedenlerle başka mecralara çekilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kanal T Kıbrıs Türk halkının sesi, demokrasinin, çok sesliliğin ve etik yayıncılığın savunucusu olmaya devam edecektir.

Sibel Tatar

Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür”