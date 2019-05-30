 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
13 0
15 0
 
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
Lefkoşa'da 6 saatlik elektrik kesintisi
30 0
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım
126 0
Avrupa Ligi’nde final günü
Avrupa Ligi’nde final günü
34 0
Kaptan Forest’ten kopmadı
Kaptan Forest’ten kopmadı
115 0
9 0
banner82

Uluçay İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına katılıyor

banner27

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirve toplantısına katılıyor.

banner262
Uluçay İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısına katılıyor
banner267

 

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, Uluçay, Mekke’ye gitmek üzere bugün öğleden sonra heyetiyle birlikte KKTC’den ayrılıyor.

“14. İSLAM ZİRVESİ’NİN TEMASI EL ELE GELECEĞE”

2016 yılından beri İİT Dönem Başkanlığı’nı yürüten Türkiye’den bu görevi devralan Suudi Arabistan’da, Kral Salman Bin Abdulaziz Al Saud başkanlığında düzenlenecek ve üye ülkelerin devlet başkanları düzeyinde temsil edileceği 14'üncü İslam Zirvesi'nin  teması “El Ele Geleceğe” olarak belirlendi.

1 Haziran Cumartesi akşamı KKTC’ye dönmesi beklenen Başkan Uluçay’ın heyetinde Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Meclis Protokol ve Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada, Dışişleri Bakanlığı İİT ile İlişkiler Müdürü  Seniha Birand ve Bakanlık 3. Sekreterlerinden Begüm Tuncalı bulunuyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.