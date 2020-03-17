banner411
banner69
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
Korona virüste doğrular ve yanlışlar
120 0
Pes dedirten görüntü
Pes dedirten görüntü
33 0
 
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
25 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
47 0
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
79 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
57 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
21 0
banner374

Uluçay; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için meclis çalışma yapacak

banner27

Cumhurbaşkanlığı seçimi 6 ay süreyle erteleniyor.

Uluçay; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için meclis çalışma yapacak

 

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY: "CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN 6 AY ERTELENMESİ İÇİN MECLİS ÇALIŞMA YAPACAK"

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için hukuken çalışma yapması için yetki verilmesi kararı çıktı. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis'in yasal çalışma için bugün çalışmaya başlayacağını ve en kısa sürede milletvekillerine sunacağını söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında, hükümet ve meclisteki siyasi partilerin başkanlarının bir araya geldiği toplantı tamamlandı. 

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Teberrüken Ulucay, YSK Başkanı  Narin Ferdi Sefik ve Başsavcı Behiç Öztürk de katildi.

ULUÇAY

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Uluçay, Cumhurbaşkanlığındaki bu  toplantıda, ülkede korona virüs konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için alınan tedbirler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıp yapılmamasını değerlendirdiklerini ifade etti. 

Uluçay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu çerçevede, içinde bulunan durum da değerlendirerek 6 ay ertelenmesine yönelik Meclisin çalışma yapmasına karar verildiğini kaydetti ve meclisin hukuken gereken çalışmayı yürüteceğini kaydetti. 

"Esas hedef sağlık" diyen Uluçay, ülke ve toplum sağlığı için ortak bir çalışma yapacaklarını ifade etti ve "Önce sağlık" dediklerini, sorumlu yöneticiler olarak da bu çalışmayı yapacaklarını belirtti. 

Uluçay, bu zor süreçte ülkede alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesini umarak bu kararı aldıklarını da söyledi. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.