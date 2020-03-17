Uluçay; Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi için meclis çalışma yapacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi 6 ay süreyle erteleniyor.

MECLİS BAŞKANI ULUÇAY: "CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN 6 AY ERTELENMESİ İÇİN MECLİS ÇALIŞMA YAPACAK"

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için hukuken çalışma yapması için yetki verilmesi kararı çıktı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis'in yasal çalışma için bugün çalışmaya başlayacağını ve en kısa sürede milletvekillerine sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında, hükümet ve meclisteki siyasi partilerin başkanlarının bir araya geldiği toplantı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Teberrüken Ulucay, YSK Başkanı Narin Ferdi Sefik ve Başsavcı Behiç Öztürk de katildi.

ULUÇAY

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Uluçay, Cumhurbaşkanlığındaki bu toplantıda, ülkede korona virüs konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için alınan tedbirler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıp yapılmamasını değerlendirdiklerini ifade etti.

Uluçay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu çerçevede, içinde bulunan durum da değerlendirerek 6 ay ertelenmesine yönelik Meclisin çalışma yapmasına karar verildiğini kaydetti ve meclisin hukuken gereken çalışmayı yürüteceğini kaydetti.

"Esas hedef sağlık" diyen Uluçay, ülke ve toplum sağlığı için ortak bir çalışma yapacaklarını ifade etti ve "Önce sağlık" dediklerini, sorumlu yöneticiler olarak da bu çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Uluçay, bu zor süreçte ülkede alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesini umarak bu kararı aldıklarını da söyledi.