"Ülkeye girişlere dair kurallar ortadan kaldırılmadı"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkeye girişlere dair kuralların ortadan kaldırılmadığını ve Sağlık Bakanlığı'nın bu akşam Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında bir genelge yayınlayarak, detayları duyuracağını açıkladı.

Özersay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama aynen şöyle:

"Ülkemize girişlere dair kurallar ortadan kaldırılMAMIŞTIR. Sağlık Bakanlığı bu akşam Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altında bir genelge yayınlayarak detayları duyuracaktır. Bir süre önce Bakanlar Kurulu kararı olarak yayınladığımız ülke kategorileri ve giriş kurallarıyla, güneye geçiş kuralları Sağlık Bakanlığının gerekli göreceği değişiklikler de eklenerek detaylandırılıp bu akşam yayınlanacaktır"