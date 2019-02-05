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Ülkeye giriş çıkışlar masaya yatırılacak

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Ülkeye giriş çıkışlar masaya yatırılacak
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İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülkemizde temaslarda bulunmak üzere perşembe günü adaya geliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Şubat Perşembe saat 09:50’da İçişleri Bakanlığı’nda bir araya gelecek.

Heyetler arası yapılacak toplantının ardından suçların önlenmesi ve ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı insanların tespitine yönelik işbirliği protokolü imzalanacak.

Görüşmede ayrıca, suç ve suçların önlenmesine yönelik ülkeye girişlerde online sorgu sistemi, muhaceret, siber suçlarla ilgili teknik donanım ve eğitim iş birliği, düzensiz göçle mücadele edilmesine yönelik yasal, idari, kurumsal, teknik kapasite geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması konuları ele alınacak.

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