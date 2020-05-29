Ülkeye gelecek olan kişiler karantina koşuluyla gelecek

Bakanlar Kurulu, KKTC vatandaşlarının, oturma veya çalışma izni olanların, ve tursitlerin ülkeye gelişleriyle ilgili tarihler konusunda kararlar aldı.

Hükümet sözcüsü Kudret Özersay, 6 saati aşkın bir süre devam eden Bakanlar Kurulu kararının ardından açıklamalarda buşundu.

Özersay, Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin tamamlanmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldığını ve detaylı açıklamanın Sağlık Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

Özersay, 1 Haziran’dan itibaren olağan ikameti KKTC olan vatandaşların karantina koşuluyla ülkeye gelebileceğini aktardı. Özersay, 8 Haziran’dan itibarense KKTC vatandaşı olmayan, ancak ikamet, çalışma ve öğrenci izni olanların, yine karantina koşuluyla ülkeye gelebileceğini söyledi.

Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, durum bugünkü gibi devam ederse, 1 Temmuz’dan itibarense tursitlerin de belli koşullarla KKTC’ye gelebileceğini, yüksek risk veya düşük risk taşıyan ülkelerden geleceklere farklı prosedürler uygulanacağını bildirdi.

1 Haziran’dan itibaren yurtdışında bulunan KKTC vatandaşlarından olağan ikameti KKTC olan vatandaşlar ülkeye gelebilecek. Karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

– Haziran ayı içinde İngiltere ve Türkiye’den charter seferleri düzenlenecek.

– 8 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olmasalar dahi ülkemizde ikamet izinli ,çalışma, öğrenci ve oturma izni olanlar ülkeye gelebilecek. Geldiklerinde karantinaya girecekler ve bedelini kendileri ödeyecekler.

– Eğer bugün var olan koşullar değişmezse ve koşulları detaylı bir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın düzenleyeceği şekilde 1 Temmuz tarihinden itibaren turistler ve diğer vatandaşlar gelebilecek.

– Herhangi bir yabancı gelecekse hangi ülkeden geldiği önemli olacak. 2 ayrı risk listesi olacak. Riskli ülkelerden gelecekler için PCR ve karantina istenecek.

– Riski daha az olan ülkelerden geleceklere ise PCR test sertifikası olmak kaydıyla karantinaya girmeden ülkeye girişi için bir düzenleme yapacağız.